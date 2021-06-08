عروض جرير جوالات هواوي أفضل الأسعار والتخفيضات

سوف نقوم بتقديم عروض جرير جوالات هواوي والتي يتم البحث عنها بكثرة من خلال الراغبين في الحصول على جوالات هواوي المتميزة والتي تقوم مكتبة جرير بتوفيرها بأسعار تنافسية، فمن خلال عروض جرير هواوي 2021 يمكن للعملاء الحصول على أحدث أجهزة الجوال بتخفيضات كبيرة وهدايا قيمة تقوم بتقديمها المكتبة، كما أن أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير 2021 تختلف عن الأسعار التي يقوم بتقديمها المتاجر الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير جوالات هواوي.

عروض جرير جوالات هواوي

تتميز عروض جرير جوالات هواوي بتوفيرها لأفضل وأحدث الأجهزة من شركة هواوي بأسعار تناسب جميع الفئات فمنها جوالات هواوي رخيصة والتي يتم توفيرها لبعض الطبقات بالإضافة إلى أن المكتبة تقوم بتقديم عروض جرير هواوي لا بتوب وعروض جرير هواوي تابلت لتلبية طلبات جميع المستخدمين.

جوالات هواوي 2021

تم توفير العديد من أجهزة الجوالات الحديثة للعملاء من إنتاج شركة هواوي العالمية ومن أفضل عروض جوالات هواوي ما يلي:

جوال هواوي بي 40 برو ذو سعة تخزينية 256 جيجا بايت و8 جيجا رام كذاكرة وصول عشوائي بالإضافة إلى أن الجهاز يدعم حتى شبكات الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي شاملة الضريبة، بدلًا من 3829 ريال.

جوال هواوي بي 40 برو بلس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت و8 جيجا رام ذاكرة وصول عشوائي ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس بسعر 4319 ريال سعودي شاملة الضريبة بدلًا من 4799 ريال وقد تم توفير الجهاز باللونين الأبيض السيراميكي والأسود السيراميكي.

جوال هواوي ميت 40 برو ويأتي الجهاز بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 4099 ريال.

جوالات هواوي رخيصة

تم توفير بعض الأجهزة ذات الفئة السعرية الأقل داخل مكتبة جرير تلبية لرغبات بعض عملاء المكتبة ومن هذه الأجهزة: