نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بدون كفيل 100000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد مع تمويل اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط بدون كفيل 100000 ريال مع تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر شركة اليسر العديد من الحلول التمويلية ، فتوفر تمويل شخصي يوفر سيولة نقدية تصل إلى 300000 ريال سعودي، وهذا القرض الشخصي متوفر لشريحة كبيرة من العملاء، فيستطيع الحصول عليه كل من المواطن السعودي ويستطيع أيضاً الحصول عليه المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويستطيع الحصول عليه العملاء المتقاعدين، كل ذلك بعد توافر جميع الشروط.

قسط بدون كفيل 100000 ريال سعودي مع قرض شركة اليسر للتمويل بالمملكة

هناك العديد من القروض التمويلية التى تقدمها شركة اليسر للتمويل، حيث توفر قرض شخصي الإجارة وتقدم العديد أيضاً، ومن خلال هذا المقال عزيزي القارئ سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي، المقدم من شركة اليسر للتمويل وهي كما يلي

القرض الشخصي من شركة اليسر متاح حتى 300000 ريال سعودي.

القرض من شركة اليسر حتى 100000 ريال لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

التمويل الشخصي لدى شركة اليسر يتميز بفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للتمويل، يتميز بأنه تمويل يخدم عدد كبير من العملاء، حيث يستطيع الحصول عليه كل من المواطن السعودي ، والمقيم والمتقاعد ولكن بعد توافر تلك الشروط وهي

يستطيع طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر السعودي والمقيم بالمملكة.

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطن السعودي 5000 ريال كحد أدنى.

يشترط أن يكون العميل المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 6000 ريال.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام، ويشترط لايزيد عن 60 عام.

يستطيع العملاء المتقاعدين طلب التمويل حتى سن 70 عام.

يشترط أن يكون المتقدم السعودي قضى مدة عمل 3 أشهر، و6 أشهر للعملاء المقيمين.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ، يستطيعوا الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ، والاطلاع على التمويل ثم الضغط على طلب التمويل الآن وإدخال البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر للتمويل

يحتاج العملاء الراغبين فى طلب تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة تقديم مجموعة من المستندات وهي