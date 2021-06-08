كيفية عمل حساب جاري لدى بنك الراجحي السعودي

بنك الراجحي هو مصرف سعودي تأسس في عام 1957م، ويعتبر مصرف الراجحي أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة إذ يبلغ رأس مالها حوالي 25,000,000,000 ريال سعودي، كما أن المصرف يلتزم في تعاملاته المصرفية والاستثمارية بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والذي قد قام بتأسيسه كلاً من الأخوة صالح ومحمد وسليمان وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي، كما يضم المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة العربية السعودية والتي تصل إلى 500 فرع حول المملكة، كما يتمتع مصرف الراجحي بخبرة للأكثر من50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية.

كيفية عمل حساب لدى بنك الراجحي دون زيارة الفرع:

يمكنك القيام بعمل حساب جاري لدى بنك الراجحي من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي على الإنترنت، ومن خلال إتباع خطوات سهله وبسيطة، دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك، وهي ملئ الخانات التي في الصورة وعن طريق الضغط على الرابط السابق:

بعد الموافقة على بند الشروط والأحكام قم بتعبئة البيانات المطلوبة والموضحة في الصورة أعلاه وهي الجنسية ونوع الهوية سواء أكانت هوية وطنية للسعوديين ومواطني مجلس التعاون الخليجي أو إقامة للجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو الإقامة مع التأكد من صحتها.

قم بكتابة اللقب والبريد الإلكتروني، ثم اكتب أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر، ثم حدد الدخل الشهري بالريال.

اكتب جواز السفر الخاص بك، والحالة الوظيفية الراهنة.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في الصفحة ثم انقر زر التالي واتبع بقية التعليمات.

الشروط والأحكام التي يجب توافرها لعمل الحساب بالبنك:

يجب أن يكون عمر المتقدم لطلب فتح الحساب أكثر من 15 عاماً، كما يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

أثناء القيام بعملية التسجيل يجب إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية (ليس هناك إمكانية الحفظ والمتابعة).

يجب أن يكون عنوان البريد الإلكتروني، وعنوان البريد الوطني صحيح.

يجب أن تكون مسجلاً في خدمة أبشر لإتمام عملية توثيق معلومات حسابك المصرفي الجديد.

لا تستطيع الاستفادة من كامل الخدمات والصلاحيات، كدفتر الشيكات والبطاقات الائتمانية وما يشبهها من خدمات وصلاحيات إلا بعد إضافة التوقيع المعتمد عبر زيارة الفرع.

يقر العميل ويؤكد بأنه لا يعمل أو أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى وأنه لم يعمل مسابقاً في أي منصب سياسي في الدولة (المقصود بالمنصب السياسي: المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بالنسبة للمدنيين، أو رتبة لواء فما فوق بالنسبة للعسكريين) يعمل من قبل العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوقت الحالي أو مسبقاً (المقصود بأقارب الدرجة الأولى هم الوالدين، أوالزوج والزوجة، أوالأبناء والبنات).

كما يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية كـ (الكفيف أو الأمي).

كما يجب الاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي.

ملحوظة:

خدمة فتح الحساب تكون من عمر 15 إلى 18 عاماً من ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (Sandbox) لعدد محدود من الحسابات.

مميزات عمل حساب جاري: