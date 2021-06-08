نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر الأهم والأكثر تدولًا بين موطني المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم طرح منصة أبشر الإلكترونية والتي تعتبر من أفضل المنصات على الإطلاق، يعرض على هذه المنصة أفضل الميزات وأفضل الخدمات للشعب السعودي، هذه المنصة تضم الكثير من الخدمات التي تقدمها للشعب السعودي، تهدف هذه المنصة إلا أن تكون جميع التعاملات وجميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن إلكترونية وأيضاً لتقليل التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

منصة أبشر

هذه المنصة قام الكثير من المواطنين بالاشتراك بها للحصول على خدماتها ومميزاتها الرائعة التي تقدمها للشعب السعودي، وتقوم بعرض خدمات مميزة للمواطنين لتسهيل الكثير من الخطوات والمهام.

حيث يقوم المواطن بكتابة الخدمة التي يريد أن يحصل عليها أو الوثائق التي يريد إنهائها وتقوم المنصة بتعيين أحد الأشخاص ويقوم بقضاء جميع المهام وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا الشخص يقوم بتوصيل جميع الوثائق لجميع المواطنين ويعتبر ذلك الأمر من أكثر الميزات التي تم طرحها داخل المملكة.

تحتوي منصة أبشر على خدمات رائعة ويمكن أن يتم إنهائها بشكل إلكتروني في وقت قصير، قامت وزارة الداخلية بعرض هذه المنصة للمواطنين، وذلك الأمر من أحد أهداف المملكة والتي تسعى جاهدة لتحقيقها وهو أن يحصل المواطن على جميع الخدمات الخاصة به وبشكل إلكتروني، وذلك الأمر سيتم في وقت قصير.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تعد هذه الخدمة من أكثر الميزات الرائعة التي وفرتها منصة أبشر وذلك الأمر كان يستغرق الكثير من الوقت ولكن أصبح من السهل معرفته، وذلك الأمر يتم عبر: