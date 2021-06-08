تمويل الوحدات تحت الإنشاء المتاح من البنك السعودي الفرنسي

يتيح البنك السعودي الفرنسي تمويل الوحدات قيد الإنشاء العقاري والمقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين القاطنين في مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وبالتعريف عن معنى التمويل العقاري هذا فإنه يمكن للعميل شراء عقار يتم إنشاؤه حاليا، على أن يستلمه العميل بعد مدة وبسعر منخفض كما تخضع المشاريع على الخارطة للإشراف الوافي، ويتم استهداف مستحقي وزارة الإسكان السعودية والمدعومين من صندوق التنمية العقارية فقط، كما يتمتع منتج الوحدات تحت الإنشاء بميزات عديدة سيتم التعرف عليها لاحقا.

تمويل الوحدات قيد الإنشاء العقاري في السعودية ومزايا المنتج الجديد

منتج التمويل العقاري للوحدات قيد الإنشاء متوافق ومجاز شرعاً

للوحدات قيد الإنشاء متوافق ومجاز شرعاً منتج التمويل العقاري يأتي بصيغة الاستصناع والإجارة الموصوفة بالذمة

الحرية الكاملة في اختيار العقار الذي يناسب العميل

تمويل عقاري من حيث حجم المبلغ ويصل إلى 5 مليون ريال سعودي

فترة تسديد الأقساط تعادل 25 سنة

تمويل الوحدات تحت الإنشاء مخصص للأشخاص الذين لا يملكون منازل

مخصص للأشخاص الذين لا يملكون منازل إمكانية توفير خاصية القسط المتناقص عند تقاعد العميل

يتم الإعفاء من تسديد المبلغ المتبقي في حال العجز أو الوفاة لا سمح الله

التمويل يتمتع بهامش ربح ثابت.

شروط تمويل الوحدات قيد الإنشاء في السعودية من البنك السعودي الفرنسي

يجب أن يكون المستفيد من التمويل العقاري الجديد عمره على الأقل 20 عام

عمره على الأقل 20 عام أن يقوم العميل بفتح الحساب الجاري إن لم يكن لديه حساب من قبل

أن يكون صافي دخل العميل شهريا على الأقل 5.000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة ورابط التقديم على تمويل الوحدات العقاري

من يريد التقدم بطلب للحصول على التمويل يمكنه تسجيل الدخول في منتج الوحدات قيد الإنشاء ومن ثم ملء استمارة التمويل، والتي تتضمن المعلومات الشخصية من رقم البطاقة الشخصية وكذلك رقم الهاتف والاسم واسم العائلة والراتب الشهري والعديد من المعلومات الأخرى.

الثبوتيات المطلوبة للحصول على تمويل منتج الوحدات قيد الإنشاء