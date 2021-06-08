حجز موعد المرور عن طريق أبشر وكيفية استخراج رخصة القيادة المركبة إلكترونيًا

حجز موعد المرور عن طريق أبشر يعتبر هذا الأمر الذي يسعى له الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، هذه المنصة توفر الكثير من الميزات الرائعة للشعب السعودي وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي يبحث عنها مواطني المملكة باستمرار، والآن أصبح يمكن لأي مواطن أن يقوم بحجز أي موعد بكل سهولة عن طريق بعض الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني، وذلك الأمر الذي وفر الكثير من المجهود على جميع المواطنين.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر

في الخطوات التالية سنقوم بتقديم بعض الخطوات البسيطة، والتي تمكن أي مواطن أن يقوم بحجز موعد للمرور بكل سهولة وبشكل آمن:

يقوم المواطن الذي يرغب بحجز الموعد بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

في الخطوة التالية يتم النقر على أيقونة أبشر أفراد والتي تعرض جميع الخدمات التي توفرها المنصة.

ثم يتم إدخال بعض البيانات الشخصية والتي يمكن استكمالها بسهولة تتمثل في الفم الشخصي ومحل الإقامة وأيضاً رقم الهوية وغيرها.

ستقوم المنصة بإرسال رسالة بها كود تحقق إلى المواطن على الرقم الذي قام بإدخاله يتم كتابة هذا الكود في الخانة الفارغة الخاصة به.

يقوم المواطن باختيار الخدمة الذي يرغب بها وهي خدمات المرور.

ستظهر للمواطن جميع التفاصيل الذي يحتاجها.

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