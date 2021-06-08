نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد المرور عن طريق أبشر وكيفية استخراج رخصة القيادة المركبة إلكترونيًا في المقال التالي
حجز موعد المرور عن طريق أبشر يعتبر هذا الأمر الذي يسعى له الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، هذه المنصة توفر الكثير من الميزات الرائعة للشعب السعودي وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي يبحث عنها مواطني المملكة باستمرار، والآن أصبح يمكن لأي مواطن أن يقوم بحجز أي موعد بكل سهولة عن طريق بعض الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني، وذلك الأمر الذي وفر الكثير من المجهود على جميع المواطنين.
حجز موعد المرور عن طريق أبشر
في الخطوات التالية سنقوم بتقديم بعض الخطوات البسيطة، والتي تمكن أي مواطن أن يقوم بحجز موعد للمرور بكل سهولة وبشكل آمن:
- يقوم المواطن الذي يرغب بحجز الموعد بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- في الخطوة التالية يتم النقر على أيقونة أبشر أفراد والتي تعرض جميع الخدمات التي توفرها المنصة.
- ثم يتم إدخال بعض البيانات الشخصية والتي يمكن استكمالها بسهولة تتمثل في الفم الشخصي ومحل الإقامة وأيضاً رقم الهوية وغيرها.
- ستقوم المنصة بإرسال رسالة بها كود تحقق إلى المواطن على الرقم الذي قام بإدخاله يتم كتابة هذا الكود في الخانة الفارغة الخاصة به.
- يقوم المواطن باختيار الخدمة الذي يرغب بها وهي خدمات المرور.
ستظهر للمواطن جميع التفاصيل الذي يحتاجها.
استخراج رخصة قيادة في السعودية إلكترونياً
- عند الدخول إلى منصة أبشر يقوم المواطن باختيار خاصية أفراد.
- يتم كتابة اسم المستخدم وكذلك الرقم السري الخاص بكل مواطن وأيضاً الرقم المرئي.
- يتم اختيار أيقونة الاستعلامات الالكترونية.
- من بين الخدمات التي سيتم عرضها يتم اختيار خدمة المرور ويليها الخدمة الأخرى.
- يقوم المواطن باستكمال جميع البيانات وأيضاً يتم اختيار الوقت الذي يرغب به.
- بعد ذلك يتم الذهاب إلى أقرب مقر مرور وذلك ليتم اختبار الرخصة.
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