طريقة فتح حساب جاري في البنك الأهلي يقدم البنك الأهلي التجاري لعملائه العديد من الفرص المناسبة للتمويل الشخصي، لكي يحقق ويلبي كافة التطلعات المعيشية الخاصة بهم، ويخدم البنك الأهلي كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، كما انه من اكبر البنوك التي ساهمت في زيادة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة لما يقدمه البنك من خدمات بنكية و برامج تمويل تناسب كافة الفئات داخل المملكة، ويقدم البنك الأهلي التجاري مجموعة مختلفة ومتنوعة من برامج التمويل وذلك حتى يستطيع العميل أن يختار البرنامج الذي يتناسب مع إمكانياته وفي هذا المقال سوف نتعرف على برامج التمويل المختلفة المقدمة من البنك الأهلي التجاري .

طريقة فتح حساب جاري في البنك الأهلي التجاري أون لاين

هناك عدة خطوات فتح حساب جاري في البنك الأهلي التجاري السعودي عبر الأنترنت، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أن يقوم العميل بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي التجاري . قوم بالضغط على خيار متقدم يوجد في قائمة الخيارات وهو خيار فتح حساب جاري جديد. عليك بكتابة بعض البيانات المطلوبة كرقم الهوية أو بيانات رقم الإقامة أو رقم جواز السفر، أو رقم السجل التجاري. علي العميل الشروط و الأحكام التي تخص الخدمات الإلكترونية والموافقة عليها . قم بإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الأول للعميل، ثم الاسم الثاني ومن ثم اسم العائلة وبيانات الكيان القانوني مثل الجنسية، وتفاصيل الهوية حيث بيانات نوع الهوية وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. أن يقوم العميل بكتابة رقم جواله وبريده الإلكتروني لسهولة الوصول إليه . ادخل المعلومات الخاصة بعملك كالمسمي الوظيفي وطبيعة العمل، كما يطلب منك رقم هاتف العمل أو طرق الاتصال معك وقت العمل . قم بكتابة بعض البيانات المالية كالمرتب الشهري و مستوى حياتك. وأخيرا تأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح، وستصلك رسالة رسالة تفيد أن الطلب قد تم قبوله .

مميزات الحساب الجاري في البنك الأهلي التجاري السعودي

يتسم البنك الأهلي التجاري بين بنوك المملكة بأنه يتميز بالعديد من الخصائص والمزايا، ومن هذة المميزات للحساب الجاري في البنك الأهلي التجاري السعودي ما يلي:

يستطيع العميل فتح الحساب بأي مبلغ وفي أي وقت حيث لا يشترط وجود حد أدنى للرصيد الذي ترغب في وضعه. من اهم المميزات للبنك الأهلي التجاري أن العميل لا يتكلف أي رسوم لفتح الحساب. ويتسم البنك أيضا انه يقدم اجراءات حماية لخدمات الأهلي أونلاين خدمات الأهلي موبايل. يتيح البنك خدمات هاتفه الذي يكون متاح للرد على مدارا ليوم ويعمل في جميع أيام الأسبوع. يسمح للعميل أن يتمتع ببطاقة الصراف الآلي المجانية، كما أن البطاقة يمكن التعامل بها في جميع أنحاء العالم .

شروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

أن يكون الشخص الطالب للتمويل الشخصي يعمل في وظيفة حكومية أو في وظيفة قطاع خاص في أحدي الشركات المعتمدة لدي البنك الأهلي التجاري حيث تلك الشركات تقوم بتحويل رواتب موظفيها مباشرة على البنك وذلك من خلال برامج سريع لتحويل الراتب. أن يكون الراتب الشهري للشخص الطالب للتمويل الشخصي لا يقل عن 3آلاف ريال سعودي وذلك للمواطنين السعوديين أما للمواطنين الأجانب المقيمين فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي. للمواطنين السعوديين يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الشخص المقترض 18 سنة وذلك عند التقديم لطلب التمويل الشخصي ويكون العمر لا يزيد عن 60 سنه وذلك عند سداد آخر قسط في التمويل الشخصي. أما للمواطنين المقيمين يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 22 سنة وذلك عند التقديم لطلب التمويل الشخصي ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض 60 سنة وذلك عند سداد آخر قسط. أن تكون فترة أنتساب المقترض لعمله الحالي هو شهر واحد وذلك لحاملي الجنسية السعودية أما بالنسبة للأجانب المقيمين يكون فترة أنتساب المقترض لعمله الحالي لا يقل عن 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يتسم هذا التمويل الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن بنك الأهلي التجاري من الاستفادة من برامج السداد بأقساط ميسرة، فترة التمويل تصل إلى 12 شهر. يقدم مصرف الأهلي التجاري السيولة النقدية​ المتفق عليها. يسمح للعميل الحصول على مبلغ تمويل بحد أدنى قدره 5,000 ريال سعودي. يقدم بنك الأهلي وثيقة تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

البنك الأهلي التجاري في السعودية

يعتبر البنك الأهلي من اكبر البنوك في المملكة، وقد سعى ليزداد توسعا في فروعة حتي يخدم الكثير من العملاء الذين يصل عددهم إلى حوالى 3.3 مليون عميل، وقد أصبح عدد الفروع المخصصة للمصرفية الإسلامية إلى 512 فرع، ويقوم البنك بتشغيل ما لا يقل عن 2000 ماكينة صراف ألى و حوالى 12.806 منفذ بيع، وقدم البنك الأهلي عدد لا يستهان بها من الحلول والبدائل المصرفية، كما أنه أول من قدم صناديق الاستثمار .