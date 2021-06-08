نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توثيق عقود الإيجار عبر أبشر والشروط الأوراق المطلوبة في المقال التالي

طريقة توثيق عقود الإيجار عبر أبشر التي خدمت كثير من المواطنين في سهولة التوثيق بعد الإيجار الكتروانيا الذي سهل الكثير في إنهاء الإجراءات وتوثيق العقود بدلا من الذهاب إلى المكاتب توفير للوقت والجهد والحد من انتشار الفيروس نتيجة التكدس، ويتم توثيق العقود بعد دفع المؤجر الرسوم المطلوبة وهي 125 ريالاً سعودي عن كل وحدة عقارية ويتم دفعها عند تَجديد الْعقد إلكترونيًا وتكون رسوم الوسيط العقاري بقيمة 250 ريالا سعودي، كما يجب توفير الأوراق الثبوتية لملكيّة العقار، ويخدم منصة ابشر العديد من المواطنين والوافدين لتوافر الخدمات بشكل الكتروانى وتتنوع الخدمات المتاحة ومنها شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1442 وخطوات التحديث عبر ابشر، ويتم التوثيق وفقا لشروط تحددها المنصة مع تقديم أوراق المطلوبة للإنهاء التوثيق بشكل الكتروانى صحيح وهو ما تسعى إليه المملكة للإنهاء التعامل الورقي. طريقة توثيق عقود الإيجار عبر أبشر الدخول إلى منصة ابشر الالكتروانية. الدخول من خلال أحد الوسطاء العقاريّين لإدخال البيانات اللازمة والتحقق منها. الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونيّة. ثم النقر على تحديد خدمات وزارة الإسكان. يتم اختيار توثيق العقود الخاصة بالإيجار. التحقّق من البيانات العقد والضغط على المتابعة. ثم الموافقة على الشّروط والأحكام والنقر على التأكيد. شروط توثيق عقد إيجار عبر أبشر أن يكون المستأجر من السعوديين أو المقيمين على أراضي المملكة. التزام المؤجر بدفع مصاريف توثيق العقد. التكفل بتكاليف صيانة العقار من الصيانة الدورية حتى مع انتقال العقار لمالك آخر. يجب أن يكون المؤجر أحد المستثمرين في القطاع العقاري أو مالكي العقار. أن يكون لدى المؤجر والمستأجر هوية سارية. الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد إيجار تقديم هويّة سارية المفعول لكل من المؤجر والمستأجر. إحضار الأوراق التي تثبت الملكية توفير رقم آيبان بنكي للمؤجر. يجب على جميع أطراف العقد تقديم رقم هاتف جوال مسجل في منصة أبشر. الاستعلام عن عقد الإيجار إلكترونيا الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونيّة. اختيار الخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. يتم اختيار خدمة الاستعلام عن حالة تعاقدية. إدخال البيانات اللازمة للعقد الذي نُريد الاستعلام عنه.

الضغط على استعلام. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة توثيق عقود الإيجار عبر أبشر والشروط الأوراق المطلوبة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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