نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الإنماء تمويل شخصي للأفراد .. شروط ومزايا القرض الجديد في المقال التالي

أعلن بنك الإنماء عن توفير تمويل شخصي للأفراد في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، ويرغب الكثير من أفراد الشعب السعودي الحصول على بعض الأموال وادخارها في بعض المشاريع الاستثمارية أو شراء مسكن أو لقضاء إجازه حيث يقوم البنك بتوفير سيولة من أجل تحقيق طموحات الأفراد في السعودية، ويتميز تمويل الأفراد من بنك الإنماء بأنه متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم من خلاله تملك الأسهم ومن ثم بيعها بربح معلوم. تمويل شخصي للأفراد من بنك الإنماء في السعودية يتميز القرض الجديد من مصرف الإنماء بالعديد من البنود والمزايا المرافقة له، ومن أبرزها حرية اختيار الوحدة من بين الوحدات التالية: “تاون هاوس، فيلا، شقة سكنية”، بالإضافة إلى التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية

رسوم التمويل الإدارية تعادل واحد في المئة من إجمالي مبلغ التمويل وبحد أعلى 5,000 ريال سعودي

التمويل الشخصي لا يحتاج إلى كفيل

لا يحتاج إلى كفيل تسديد الأقساط يكون على مدى 60 شهر أو ما يقارب خمسة أعوام

حجم تمويل الأفراد الشخصي يصل إلى حوالي 2 مليون ريال سعودي

التمويل الشخصي مخصص للسعوديين والمقيمين في المملكة. الأوراق المطلوبة للحصول على الحد الشامل من التمويل يجب توفير تعريف بالراتب مختوم من جهة العمل على أن يكون موضح فيه تاريخ بداية العمل

تحويل راتب العميل إلى بنك الإنماء

أن تكون جهة العمل معتمدة في مصرف الإنماء السعودي

أن يتم فتح حساب في مصرف الإنماء للعميل المستفيد من التمويل. رابط تقديم طلب وملء استمارة التمويل الشخصي أولا تسجيل الدخول في التمويل الشخصي لبنك الإنماء

ثم التوجه إلى أسفل بوابة البنك ستجد أيقونة ملونة بالأصفر باسم “تقدم بطلبك الآن”، اضغط عليها

ستظهر لك مجموعة من الخانات

ضع المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستفيد

كتابة الاسم واسم العائلة للمستفيد

قم بإدخال رقم الهاتف الشخصي

كتابة المعاش الشهري للعميل مع خصم كل الالتزامات المالية

تدوين جهة العمل في المكان المخصص

تدوينه نوع الخدمة التي تريد الحصول عليها من المنتجات التمويلية المتوفرة

كتابة الوقت المناسب للاتصال

انقر الآن على كلمة إرسال الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة بنك الإنماء تمويل شخصي للأفراد .. شروط ومزايا القرض الجديد - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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