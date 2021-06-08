“مجانا وآليا” تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات للمقيمين خارج السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية البدء فى تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات للمقيمين بالخارج وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم تمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين بالخارج، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة، وتأشيرة الخروج والعودة آليا بدون رسوم مالية، حتى تاريخ 21 من ذي الحجة 1442هجرية، الموافق 31 يوليو2021 ميلادية على أن يقتصر التميدي على العشرين دولة التي تم تعليق القدوم منها إلى المملكة وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها.

ضوابط تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات للمقيمين بالخارج

حددت المديرية العامة لجوازات السعودية 20 دولة فقط هي التي يتم تمديد الإقامة والتأشيرات لها وهي الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة لتفشي فيروس كورونا بها وفقاً للضوابط التالية:-

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، ويكون إلى تاريخ نهاية صلاحية الإقامة الجديد 21 من ذي الحجة لعام 2021 هجرية، الموافق 31 من يوليو لعام 2021 ميلادية.

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة، ويصبح تاريخ نهاية تأشيرة الزيارة 21 ذي الحجة 1442 هجرية، 31 يوليو 2021 ميلادية.

يقتصر التميدي على العشرين دولة التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا بها والمعلنة بتاريخ 20 جادي الأخر 1442 هجرية، 2 فبراير 2021 ميلادية.

التمديد يقتصر على المقيمين الموجودين فى الدول العشرين التي تفشي فيها الفيروس فقط وحاملي تأشيرات الزيارة، والتمديد سيعمل آليا بدون الحاجة للقيام بمراجعة إدارات الجوازات ومجاناً وبدون مقابل مالي.

منشور جلالة الملك لبدء تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات

وقد نشرت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية منشور توضح فيه أهم ضوابط تمديد التأشيرات والإقامة للمقيمين الموجودين خارج السعودية والمتواجدين فى الدول العشرين الذين شملهم القرار، وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات وأوامر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين فى إطار جهود المملكة فى التعامل مع آثار وتبعات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.