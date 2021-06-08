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عمر شويل - جدة تعرف علي شروط وثيقة العمل الحر وكيفية الحصول عليها، تشارك المملكة السعودية في تقديم العديد من الخدمات الدعم المالي التي تساعد في اقامة وتشيد المشاريع و الأعمال الحرة، وقد يحدث هذا عن طريق تمويل صاحب العمل الحر قروض مالية من خلال البنوك العاملة في المملكة، ويتمكن المقترض دفع القرض علي حسب الاتفاقية التى وقعت من قبلة وقبل البنك بشكل عام، وتميزت هذه القروض بتقديم العديد من الوظائف التى تساند في أبراز دور المملكة في دعم وتطور اقتصادها، وسعيها المستمر في خلق بيئة اقتصادية متميزة ودخل مستمر لمواطنيها، كما انه بسبب جائحة الكورونا التى تمر بها البلاد وتعرض معظم المواطنين للبطالة، جاءت وثيقة العمل الحر كطوق النجاة وحل الكثير من المشاكل .

ما هي وثيقة العمل الحر

تكون وثيقة العمل الحر وثيقة يتم استخراجها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فهي وثيقة مجانية تعتبر قانونية تساعد المواطنين في ممارسة العمل الحر في مجالات متعددة، كما أن الوثيقة تضم ما يقرب من 140 مهنه في مجال العمل الحر، ويمكن الحصول علي وثيقة العمل الحر إلكترونيا و ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

شروط وثيقة العمل الحر في السعودية

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في صاحب الوثيقة ليحصل علي الوثيقة وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . أن يكون عمر المتقدم أكبر من 20 عام و لا يزيد عن 60 عاما . يجب أن يمتلك المتقدم حساب مفعل علي نظام أبشر . يجب أن يكون المتقدم للحصول علي الرخصة مقيم داخل المملكة . يستطيع المتقدم الحصول علي أكثر من وثيقة عمل حر .

طريقة الحصول علي وثيقة العمل الحر

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول وثيقة العمل الحر، وذلك لا يتكلف أي رسوم مالية و تكون هذة الشروط كالاتي :

أن يقوم المتقدم الدخول الصفحة الرسمية للعمل الحر . قم بإنشاء حساب جديد وذلك غبر التسجيل برقم الجوال . قم بإدخال البيانات المطلوبة . أن يقوم المتقدم بالتسجيل في نظام ابشر . قم بملء جميع البيانات الخاصة بطلب الوثيقة . و أخيرا يتمكن المتقدم من الحصول علي الوظيفة .

مميزات وفوائد وثيقة العمل الحر

تأتي وثيقة العمل الحر في السعودية بمجموعة هائلة من المميزات وتحمل فوائد عدة لكافة أصحاب العمل الحر، أهمها:

الوثيقة مجانية بشكل كامل. التقديم إلكترونيًا. حلول دفع إلكتروني متعددة. أولوية في خدمات وزارة الأعمال والتنمية الاجتماعية. يُعتد بها كمستند رسمي. أحقية فتح حساب بنكي بسهولة. توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

صلاحية وثيقة العمل الحر

تكون صلاحية رخصة العمل الحر عام من تاريخ الإصدار، وبعد انتهاء صلاحيتها لا يمكن لصاحب الوثيقة استخدامها أو الاستفادة من خدماتها، ويمكن تجديدها من خلال موقع أبشر الإلكتروني .