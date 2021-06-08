نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة القادمة 43 لمستفيدي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح حساب المواطن عن كيفية إيداع الدفعة الجديدة في المملكة العربية السعودية؛ حيث إنه قد أوضح أن إيداع الدفعة 43 عن شهر يونيو من الدعم لجميع المستفيدين في حساب المواطن؛ حيث أوضح برنامج حساب المواطن على مدى تقديم الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي قد يكون قبله بيوم؛ وإذا صادف ميعاد الدعم أجازة رسمية فقد يتم الصرف بعده بيوم .

برنامج حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن هو أفضل البرامج؛ حيث إنه يستطيع إيداع الدفعة ال 42 ويكون قدرها 1.9مليار ريال سعودي؛ وقد يكون ذلك مخصص دعم شهر مايو لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وقد حقق برنامج حساب المواطن أكبر دعم حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج في الدفعة الثانية والأربعين إلى 10.4مليون مستفيد؛ وقد يكون إجمالي التعويضات المدفوعة وصل بأثر رجعي عن الدفعة السابقة الـ 30 مليون ريال سعودي.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

من خلال مقالتنا سوف نعرض لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني عن شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن والتي قد تكون كالآتي :-

يشترط أن يكون المسجل سعودي يحمل الجنسية السعودية . يجب أن يكون حامل بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .

رابط الاستعلام عن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

كما يمكنك عزيزي المتابع الوصول إلى موقع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية؛ حيث إنه من خلال البوابة الإلكترونية يتم تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المميزة؛ وإنه تسعى الجهات المسئولة عن البرنامج وتبذل قصاري جهدها للعمل على تحديث البوابة الإلكترونية؛ من أجل تسهيل الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين .

متوسط دعم الأسرة الواحدة

ومن جانبه: قد أوضح السيد / سلطان القحطاني _ المتحدث الرسمي لحساب المواطن؛ أن من حصلوا على الدعم من هذه الدفعة 76%؛ حيث قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا؛ وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد؛ في حين إنه قد بلغ عدد المستقلين المستوفين وفقا لمعايير الاستحقاق تخطى لأكثر من 164 ألف مستفيد؛ فيما قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من اثنان مليون رب أسرة مشكلين في ذلك نسبته 93%، ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني الخطوات ما يدور حول حساب المواطن نتمنى أن نكون قد أوضحنا الإجابات التي تبحثون عنها .