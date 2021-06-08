نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية.. رابط التقديم والشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن رابط تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، في المملكة العربية السعودية، أملًا فى الحصول على وظيفة مرموقة، تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، وفتحت كلية الأمير سلطان العسكرية، باب القبول والتسجيل للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، ويمكن للطلاب التقديم فيها، لذلك نقدم لكم طريقة التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية ورابط التقديم وشروط القبول.
وتعتبر كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، من أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويمكن للطالب التسجيل في الكلية بعد أن يستوفى الشروط.
رابط تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
يمكن للطلاب التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية، بشكل إلكتروني من خلال الدخول على رابط تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.
شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية
ووضعت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، عددًا من الشروط من أجل التقديم على النحو التالي:.
- أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.
- ألًا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 90 في المائة عند الالتحاق بالعلوم الطبية فقط.
- أن يكون الطالب من الحاصل على الثانوية العامة لأخر 3 دفعات.
- من الضروري ألًا يزيد سن المتقدم عن 23 سنة.
- التفرغ التام بشكل كامل من أجل الدراسة.
- أن يحصل الطالب على 70 فى المائة في اختبار القدرات، والتحصيل العلمي 65 في المائة.
- اجتياز اختبار الفحص الطبي ..
- ألًا يكون الطالب تعرض للفصل من أى كلية.
- أن يتعهد الطالب بشروط الالتحاق بالكلية.
مميزات الالتحاق في كلية الأمير سلطان العسكرية
ويحصل الطالب على العديد من المميزات خلال الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية، على النحو التالي:.
- تخصيص مكافأة مالية 1000 ريال شهريًا.
- تخصيص سكن ملائم وعلاج مجاني للطالب.
الأوراق المطلوبة للالتحاق في كلية الأمير سلطان العسكرية
وحددت كلية الأمير سلطان العسكرية، عددًا من الأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق بها على النحو التالي:.
- تقديم بطاقة الهوية و 2 صور شخصية.
- تقديم شهادة الثانوية العامة الأصل على أن تكون معتمدة من الوزارة.
- تقديم شهادة اختبار القدرات والقياس العدد 2.
- تقديم صورة عن نتائج التحصيل الدراسي.
سلم رواتب خريجي كلية الأمير سلطان
- يحصل خريجي كلية الأمير سلطان، على أعلى الرواتب عند الالتحاق بسوق العمل عند التخرج برتبة ملازم.
- يحصل خريجي التخرج على راتب 3500 ريال سعودي.
- أما الخريجين مع الترقيات يحصل الفرد على 68000 ريال سعودي.
- يبدأ راتب الطالبات من 8000 ريال سعودي للخريجة.
- أما راتب الخريجات من الكلية فتحصل على 14500 ريال سعودي.
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