طريقة إدخال رغبات النقل نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية للمعلمين sshr.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة ننشر طريقة إدخال رغبات النقل نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية، وذلك بعد أن تم فتح باب استقبال طلبات إدخال الرغبات للنقل الخارجي والداخلي عبر بوابة نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكترونية اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد بتاريخ السادس من شهر يونيو الجاري الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر شوال لعام 1442هـ.

وقد تم الإعلان من جانب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عن صدور توجيهاً من جانب معالي وزير التعليم عام يفيد بتمديد الفترة الخاصة بتأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي، ليصبح موعد إغلاق فترة التأكيد للبيانات بتاريخ 18 شوال 1442هـ، ومن خلال ثقفني نوفر خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، بالإضافة إلى ذلك نوفر رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات 1442هـ.

طريقة إدخال رغبات النقل نظام فارس 1442

بعد أن تم الانتهاء من فترة تأكيد البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية وفق الجدول الزمني المعلن من جانب وزارة التعليم لإجراء أعمال النقل الداخلي والخارجي بعد إعلان تمديد الفترة رسمياً، فقد تم التواصل مع من لديه أي ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24 شوال الجاري.

واليوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م، فقد تم فتح نظام فارس لإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي 1442هـ، حيث يتم إدخال الرغبات في نظام فارس وفق الخطوات التالية:

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 (sshr.moe.gov.sa). تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم + كلمة المرور) ورمز التحقق، ثم النقر على “تسجيل الدخول”. الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. النقر على رغبات النقل للمعلمين، ثم “إدخال رغبات النقل الداخلي”. سوف تظهر شاشة بيانات المعلم والإقرار. الإطلاع على بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والتعميم والإقرار. الموافقة على جميع البيانات. الضغط على أيقونة “حفظ”، ثم النقر على أيقونة “إدخال الرغبات”. بعد النقر على زر إدخال الرغبات، ستظهر شاشة المعاينة قبل الإضافة، ومن ثم النقر على زر “إضافة” لإدخال رغبات النقل. ستظهر شاشة إدخال الرغبات، قم بتعبئة كافة الحقول المطلوبة، ثم النقر على زر تطبيق. أنقر على “التالي”، وستظهر شاشة المعاينة للطلب قبل التنفيذ. بعد التأكد من كافة البيانات، قم بالنقر على أيقونة “تنفيذ”.

ومن يرغب في التعرف على طريقة إدخال رغبات النقل نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع النقاط المرفقة.

نظام فارس دخول الخدمة الذاتية

يجب العلم أنه لا يوجد سلسة اعتماد لرغبات النقل الداخلي، وبعد إتمام النقاط الموضحة لإدخال رغبات النقل، ومن ثم الرغبة في طباعة تقرير رغبات النقل الداخلي بعد التقديم واعتماد الطلب، فيجب اتباع الخطوات التالية:

دخول شاغل الوظيفة التعليمية على “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”.

النقر على رغبات النقل للمعلمين، ثم تقرير رغبات النقل الداخلي.

اختيار حركة النقل الداخلي.

بعد اختيار الحركة، ستظهر شاشة المراجعة قبل التنفيذ، ثم قم بالنقر على “تنفيذ”، ثم النقر على “موافق”.

ستظهر رسالة تم تنفيذ طلب رغبات النقل الداخلي.

قم بالنقر على أيقونة “تجديد” إلى أن يتم إظهار المخرجات وسوف يظهر التقرير، ومن يرغب في معرفة طريقة إدخال رغبات النقل نظام فارس يمكنه ذلك من خلال المقال.

إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي عبر نظام فارس 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن فتح نظام فارس الخدمة الذاتية لاستقبال طلبات إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات لهذا العام، ولكن يجب الانتباه للأمور التالية: