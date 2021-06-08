نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر الجوازات السعودية absher.sa تجديد هوية مقيم بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجوازات السعودية بالاعلان عن قيامها بتجديد هوية مقيم إلكترونياً لكافة الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية بدون تحصيل أي رسوم ولمدة ثلاثة أشهر قادمة من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة للجوازات السعودية ووزارة الداخلية في المملكة.

أعلنت الجوازات السعودية عن قرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة والمتواجدين في الدول التي تم تعليق القدوم منها وذلك بسبب انتشار وباء كورونا في هذه الدول، حيث سيتم بدء التمديد بداية من اليوم، وحتى تاريخ الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي 1442، والموافق 31 يوليو من العام 2021 الميلادي.

وبحسب ما أعلنت عنه الجوازات السعودية فإنه سيتم اقتصار التمديد على 20 دولة تم تعليق القدوم منها بسبب انتشار وباء كورونا، والتي قد تم الإعلان عنها في شهر فبراير من العام الميلادي الجاري 2021.

وقد قام الحساب الرسمي للجوازات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر خبر تمديد صلاحية الإقامة للوافدين المتواجدين خارج أراضي المملكة العربية السعودية، حيث نوهت الجوازات السعودية أنه سيتم تمديد الإقامة بدون رسوم أو مقابل مالي حتى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل.

تجديد هوية مقيم

وأكدت الجوازات السعودية بأنه يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من تمديد وتجديد هوية مقيم الخاصة بهم بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر، وبدون أي مقابل مالي، وذلك لكافة العاملين بالقطاع الخاص سواء أكانوا خارج أو داخل المملكة العربية السعودية، على أن يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم في وقت لاحق.

وأتت هذه الخطوة ضمن الجهود التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل تخفيف الآثارالمالية على العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

ويمكن لكافة أصحاب المنشاءات الخاصة وأصحاب الأعمال بإصدار هوية مقيم للعاملين لديهم دون سداد أية رسوم، على أن يتم سداد الرسوم بعد ثلاثة أشهر طبقاً للمدة التي قد تم تحديدها من قبل الجوازات السعودية.

أبشر تجديد هوية مقيم

ومن أجل تجديد هوية مقيم في المملكة العربية السعودية فيمكنكم الذهاب إلى موقع أبشرعلى الانترنت عن طريق الرابط: absher.sa ومن ثم تسجيل الدخول في منصة أبشر، ثم يقوم المستخدم باختيار أبشر الجوازات ومن ثم اختيار خدمة تجديد هوية مقيم، ومن ثم يقوم باستكمال باقي الإجراءات.