في حالة كُنت من المواطنين أو المقيمين في السعودية، وترغب في شراء جوال جديد دون دفع ثمنه بالكامل، يمكن قراءة الشروط الجديدة لتقسيط الجوالات من stc السعودية 1442هـ، سواء كانت الهواتف آيفون أو سامسونج أو هواوي أو أوبو موتورولا، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على العملاء في المملكة، وفي الوقت نفسه لجذب مزيدٍ من العملاء، سيما أن عملية الشراء تتم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية.

الشروط الجديدة لتقسيط الجوالات من stc السعودية 1442

وننشر الشروط الجديدة لتقسيط الجوالات من stc السعودية 1442هـ، وفق ما أعلنته الشركة عبر موقعها الإلكتروني، على النحو التالي:

برنامج أقساط 250 وبرنامج 200 متاح لعملاء باقة مفوتر 4 المؤهلين على عقود لمدة عام وعام ونصف العام وعامين.

برامج أقساط 25 و50 و75 و100 متاحة لعملاء باقات مفوتر 2 ومفوتر 3 ومفوتر 4 على عقود لمدة عام وعام ونصف العام وعامين.

وفي حال رغبة عملاء باقة مفوتر 2 الاشتراك في برنامج أقساط 125 أو برنامج أقساط 150 فلا بد من ترقية الباقة إلى مفوتر 3، والاشتراك في برنامج أقساط 200 أو برنامج أقساط 250 يحتاج إلى ترقية الباقة إلى مفوتر 4.

برنامج أقساط 150 و125 متاحة لعملاء باقتي مفوتر 3 ومفوتر 4 على عقود لمدة عام وعام ونصف العام وعامين.

لا بد من ترقية باقة مفوتر 3 إلى مفوتر 4 في حالة رغبة العملاء الاشتراك في برنامج أقساط 200 أو برنامج أقساط 250.

دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة، في حال أراد العميل إلغاء عقد برنامج دفعات الأقساط الشهرية.

العملاء الذين يبلغ مجموع سداد فواتيرهم خلال السنة المالية المنقضية 7800 ريال وأكثر مؤهلون للاشتراك في برنامج الدفعات الشهرية للأجهزة الذكية والحصول على جهاز ذكي.

وبالنسبة لعملاء قطاف المشتركين حديثًا في برنامج الأقساط الشهرية غير مؤهلين لاكتساب نقاط قطاف مقابل مبلغ الدفعة الشهرية.

في حال استيفاء مبلغ الجهاز بالكامل قبل انتهاء مدة العقد لا تحتسب مبالغ الأقساط المتبقية.

أما في حال اختلاف قيمة الجهاز عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة فإنه يتم استيفاء مبلغ الجهاز من العميل فقط.

يمكن للعميل المشترك ببرنامج دفعات الأقساط ترقية باقته المفوترة خلال مدة عقد البرنامج إلى باقة أعلى.

برامج الأقساط الشهرية للهواتف الذكية من شركة اتصالات السعودية

ووضعت شركة اتصالات السعودية برامج الأقساط الخاصة بالهواتف والأجهزة الذكية، إذ تأتي وفق الجدول التالي:

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية مبلغ الدفعة الشهرية مدة العقد برنامج 25 28.75 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 50 57.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 75 86.25 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 100 115 ريالا 12, 18, 24 شهرًا برنامج 125 143.75 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 150* 172.50ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 200** 230 ريالا 12, 18, 24 شهرًا برنامج 250*** 287.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا

ولمزيد من الاستفسارات يُمكنكم الاتصال هاتفياً عبر المرقم الموحد ل stc وهو 900.