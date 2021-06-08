نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اخذ جوال اقساط من stc شروط ومزايا تقسيط جوال من الاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شراء جوال بالتقسيط من stc، شركة stc السعودية للإتصالات هي إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الإتصالات بالمملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط بصفة عامة حيث تمتد فروعها في الكويت والإمارات والهند وإندونيسيا أيضا، وتعد خدمة التقسيط للأجهزة الذكية هي أحد الخدمات التي تقدمها الشركة، للتعرف عن المزيد الخدمة يمكنك قراءة المقال التالي.

شروط شراء جوال بالتقسيط من شركة stc

هناك عدة شروط سهلة يمكنك إتباعها لكي تحصل علي جوال بالتقسيط من stc وهي كالاتي:

● في البداية يقوم العميل بتسجيل بياناته ومعلوماته الشخصية كاملة عن طريق خدمة عملاء شركة.

● الموافقة على الشروط والأحكام هي أمر أساسي في عملية التقسيط.

● يتحمل العميل تبعات مالية ونفقات إذا قام بفسخ عقد التقسيط والغاء خدمة.

● يجب الإنتباه أن هناك مبلغ يتم إضافته على سعر الهاتف حسب مواصفات الهاتف وسعره وقيمته وذلك نظير الإستمتاع بخدمات التقسيط التي تقدمها له الشركة.

السداد عند تقسيط هاتف من stc

أما عن أنظمة السداد التي تقدمها الشركة عند شراء أجهزة ذكية فهي على هذا النحو:

● نظام الخط المفوتر هذا النظام يمكن العملاء من إختيار الهاتف وشرائه مباشرة عن طريق متجر الشركة وهو متوفر بأنظمة مفوتر 2 و3 و4 و5 تيم الأقساط من 25 ريال سعودي كل شهر ويمنح هذا النظام على العميل قيمة المقدم التي تمكنه من الحصول على الهاتف ثم يتم إضافتها على الأقساط فيما بعد.

● التقسيط عن طريق نظام الدفعات الشهرية وفى هذا النظام تقدم الشركة مبلغ من المال للعميل يتمكن من خلاله من الحصول على الهاتف ثم بعد ذلك يقوم بسداد هذا المبلغ عن طريق أنظمة متعددة للأقساط.هي نظام أقساط 50 أو 100 أو 150 أو نظام أقساط 200.