نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقدام الزوجة و الأولاد إلى المملكة العربية السعودية في المقال التالي

استقدام الزوجة والأولاد إلى المملكة العربية السعودية، نجد كل مغترب يسافر إلى الخارج كل ما يشغل تفكيره هو استقدام الزوجة والأولاد إلى البلد المقيم فيها الوافد الأجنبي، ولكن نجد أن كثير من الوافدين الأجانب داخل المملكة العربية السعودية لا يعرفون ماهي شروط الاستقدام وماهي الاجرءات المطلوبة للاستقدام، ما هي الرسوم وطرق دفعها،حيث قامت المملكة العربية السعودية وضعت العديد من القواعد والشروط لابد من تطبيقها لاستقدام الزوجة والأولاد وتتمثل فى الأتي. الشروط المطلوبة لاستقدام الزوجة في المملكة العربية السعودية العاملين في الجهاز الطبي. العاملين في المجال الهندسي. أكاديميين والمعلمين. العاملين في الوظائف الادرايه مثل مدير التسويق والمحاسبين. بعض العاملين في القطاع الخاص. خطوات استقدام الزوجة والأولاد في السعودية يتم الاستقدام على رقم اقامه الزوج. يتم دفع 2000 ريال سعودي عن طريق المواقع الإلكترونية. يتم تصديق الطلب الإلكتروني 35 ريال سعودي عن طريق كفيل الزوج. الموافقة من جانب وزارة الداخلية السعودية على طلب الاستقدام،ويتم إرسال رسالة على رقم الجوال. يتم ملئ نموذج أنجاز للزوجه ويبقى كل طفل على حدة،ويتم الدفع لكل نموذج أنجاز 10.5 دولار . تقديم صورة واضحه بدقه عاليه،ولا بد أن يكتب في خانه المهنة زوجه. يتم عمل حجز طبي للكشف الطبي في احدي مراكز جامكا 10 دولار للزوجه، للأطفال التي لم يبلغ سنهم 16 عام لا يخضعون للكشف. يتم أصدار قسيمه جواز وشهادات ميلاد للأطفال من السجل المدني، وتصديقها من مكتب التصديقات في وزارة الخارجية. الأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة إلى السعودية أن يقوم الزوج بتقديم طلب استقدام إلى الزوجة. توثيق شهادة المؤهل من القنصلية السعودية والسفارة. تقديم قسيمه الزواج وتكون موثقه من وزراه الخارجية والقنصلية السعودية. شهادات ميلاد الأطفال يجب أن تكون موثقه من وزراه الخارجية. صورة من اقامه الزوج ويجب أن تكون ساريه. تقديم شهادة بالراتب موثقه من الشركة أو صحاب العمل. سداد 2000 ريال سعودي وإحضار أيصال من البنك. وجود نسخه من جواز سفر الزوجة والأولاد. تقديم 4 صور شخصيه لكل من الزوجة والأولاد. توثيق كل المستندات من الغرفة التجارية. الحصول على موعد لتقديم كافه الأوراق التي قام المتقدم بتحضيرها. الرسوم المدفوعة لاستقدام الزوجة والأولاد إلى المملكة الرسوم المدفوعة تبلغ 2000 ريال سعودي،بالإضافة إلى 2000 ريال سعودي رسوم الدخول إلى أراضي المملكة،وذلك رسوم الاستقدام للمرة الواحدة ويتم دفعها عند الدخول، وتكلفه الزيارات إلى أراضي المملكة حوالى 4000 ريال سعودي رسوم الاستقدام في الزيارة الواحدة،أما الزيارات المتكررة لاستقدام الزوجة تبلغ 3000 ريال في حاله الزيارة لمدة سته اشهر، 5000 ريال لمدة عام كامل، 8000 ريال في حاله الزيارة لمدة عامين. الوسوم عمر شويل - جدة استقدام الزوجة و الأولاد والرسوم المدفوعة إلى المملكة العربية السعودية error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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