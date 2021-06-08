كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة وماهي شروط ورسوم وطلب الاستعلام عن التمديد

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأشخاص الذين هم عالقين خارج أراضي السعودي بسبب الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم بسبب الموجه الثالثة من جائحه كرونا التي اجتاحت العالم واضطرت دول كثيره إلي أغلاق كل الموانئ الخاصة بها سواء كانت مطارات جويه أو موانئ بريه أو بحرية، وكانت اغلب القرارات التي صدرت عن الحكومة السعودية من العام الماضي تتعلق بالسفر داخل وخارج المملكة وغلق المطارات لفترة طويلة مما أدي إلى انتهاء تأشيرة الخروج والعودة لعدد كبير من المقيمين بالسعودية، مما أدي إلي التأثر المباشر علي الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ، ولكن بعد انتهاء تلك الفترة العصيبة والاستفاقة من تبعيات الجائحة والموجة الثالثة أصدرت الحكومة السعودية بعض القرارات التي كان من ضمنها قرار تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة، وذلك يكون للتخفيف من الآثار المالية على الوافدين وأسرهم على أن يتم تمديد التأشيرات دون رسوم أو بمقابل مالي بسيط لمن تخطي فترة محددة.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج السعودية

وأعلنت السلطات السعودية عن الخطوات الأزمة لتمديد التأشيرة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر.

وبعد الانتقال للصفحة الرئيسية يجب اختيار خدمات أبشر أفراد والدخول إلى حسابك الشخصي.

بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة الرئيسية لحسابك في أبشر واختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومنها يتم الضغط على قائمة خدماتي.

الضغط على قائمة الخدمات العامة.

الضغط على قائمة الرسائل والطلبات.

اختار المديرية العامة للجوازات.

ومنها يتم اختيار خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة.

يتم كتابة تمديد تأشيرة الخروج والعودة برقم (رقم تأشيرة الخروج) والتي انتهت بتاريخ (…) والذي يحمل إقامة رقم (…) و رقم جواز السفر (…).

بعد الخطوة السابقة يتم رفع صورة هوية الكفيل وصورة إقامة العامل ويجب أن تكون سارية المفعول والسجل التجاري.

بعد اختيار الملفات يتم الضغط علة كلمة رفع لرفعها على الموقع بحد أقصى 5 ملفات.

بعد التأكد من رفع الملفات يتم الضغط على كلمة إرسال.

شروط التمديد لمن هو خارج المملكة

وكانت الحكومة السعودية اعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن اجراءات جديدة لتأشيرة الخروج والعودة الجديدة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفيل، كما اعلنت أيضا السلطات السعودية المتمثلة في أدارة الجوزات العامة عدده شروط للتمديد وهي كما يلي:

أن يكون العامل المطلوب التقديم له متواجد خارج المملكة العربية السعودية. أن يكون تاريخ العودة قبل موعد انتهاء الإقامة بحوالي 7 أيام كحد أدنى، (بمعنى أنه يجب أن تكون الإقامة ساربة المفعول حتى بعد انتهاء مدة التمديد). ألا يكون قد مر أكثر من 60 يوم على تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة. أن يتم تقديم الطلب من خلال: صاحب العمل أو الوكيل عنه ويجب إرفاق صورة الوكالة أو التفويض من صاحب العمل. في حالة تمديد تأشيرة التابعين (الزوجة أو الأولاد) يتم من خلال الحساب الشخصي للمقيم. أن يتم إرفاق إقامة المستفيد. السجل التجاري. إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

كيفية دفع رسوم تمديد التأشيرة

ويتم تسديد رسوم التأشيرة عن طريق البنوك يمكن السداد من نظام سداد بطريقة مباشرة من أي التطبيق الخاص بالبنك وذلك بتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى التطبيق الخاص بالبنك المراد السداد من خلاله.

الدخول إلى قائمة المدفوعات.

اختيار خدمات المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمات المقيمين.

نوع الطلب: اختيار تمديد تأشيرة خروج وعودة.

تفاصيل العملية: نوع العملية: يتم اختيار دفع وبعد ذلك استرجاع البيانات: رقم الإقامة: رقم الإقامة، رقم التأشيرة: رقم تأشيرة خروج العامل.

مدة تأشيرة الخروج والعودة: يتم حساب المدة المراد تمديدها إلى المدة المتبقية من مدة تأشيرة الخروج والعودة.

بعد ذلك يتم الضغط على التالي، وتظهر لك الحساب: اختيار الحساب الذي يتم السداد من خلاله.

ستظهر صفحة على التطبيق بها جميع البيانات الخاصة بالعامل والمبلغ الذي يجب دفعه لتمديد تأشيرة الخروج والعودة.

بذلك تظهر رسالة تفيد نجاح عملية سداد الرسوم ومن ثم الضغط على إنهاء.

بعد ذلك يجب على الكفيل الدخول إلى حسابه على منصة مقيم لتقديم طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك.

الجدير بذكر أن الرسوم تنقسم إلي قسمين وهم:

تبلغ قيمة رسوم التأشيرة المفردة 100 ريال سعودي. تبلغ قيمة رسوم التأشيرة المتعددة 200 ريال سعودي.

فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة