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عمر شويل - جدة كلية الأمير سلطان العسكرية وشروطها وخطوات التسجيل فيها لحملة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية 1443 هـ ، بدأ أمس الاثنين السابع من شهر يونيو 2021 م الموافق السادس والعشرون من شهر شوال 1442هـ، التسجيل في كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية لحملة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية للعام الدراسي الجديد 1443 هـ.

فقد تزايدت عمليات البحث بالأمس من قِبل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، عن خطوات وشروط التقديم في الكلية ، وخاصة بعد الاطلاع على مزاياها لكافة طلابها من إتاحة الغذاء والدواء والمسكن المناسب لأبنائها من الطلاب والطالبات.

كلية الأمير سلطان العسكرية وشروطها وخطوات التسجيل فيها لحملة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية 1443 هـ

تتميز الكلية حق العسكرية بتوفير منحة دراسية شهرية للطلاب والطالبات السعوديين قيمتها ألف ريال سعودي.

بدأ التقديم في الكلية منذ صباح أمس ويستمر لمدة خمسة أيام كاملة، وذلك وفقًا لمعايير وشروط محددة أقرتها الكلية العسكرية للعلوم الصحية.

شروط القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443هـ

تخرج الطالب من الثانوية العامة للأعوام الآتية ( 1439 – 1440) و ( 1440 – 1441 ) أو ( 1441 – 1442 )، مع إعطاء الأفضلية لخريجي العام الدراسي الحالي.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

لايزيد سن المُتقدم السعودي عن 23 عامًا.

ان يكون المُتقدم ملتزم أخلاقيًّا وعدم فصله من الكلية حتى وإن كان الفصل لأسباب أكاديمية.

حصوله في الاختبارات التحصيلية على 65 % كحد أدنى.

أن يحصل في القدرات العامة على نسبة 70 % أو أعلى.

لابد من تفرغه بشكل كامل للدراسة بالكلية العسكرية.

اجتياز الطلبة الكشف الطبي المخصص لهم.

حصوله في العلوم الطبيعية على معدل تراكمي لا يقل عن 90%.

التخصصات المختلفة لكلا الجنسين للدراسة في الكلية 1443 هـ

وفرت الكلية تخصصات مختلفة للجنسين من الطلاب والطالبات للدراسة في الكلية العسكرية للعام الدراسي الجديد، ومن الممكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية للتسجيل.

التخصصات الخاصة بالطلاب والطالبات داخل الكلية للعام الدراسي الجديد

مساعد طبيب اسنان.

تمريض.

علوم المختبرات الإكلينيكية.

إدارة المعلومات الصحية.

العناية التنفسية.

تخدير المرضى.

الخدمات الطبية الطارئة، وهذا التخصص خاص بالطلاب فقط.

ومن ضمن المميزات التي وفرتها الكلية للطلاب والطالبات اعطائهم تعهد بالعمل في وحدات بالقوات المسلحة تابعة للخدمات الطبية.