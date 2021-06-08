500000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد وبفترة سداد 5 سنوات من بنك البلاد

500000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد مع تمويل بنك البلاد بالسعودية حيث يوفر بنك البلاد التمويل التأجيري للسيارات وعن طريق هذا التمويل يتمكن العميل من الحصول على السيارة التى يرغب الحصول عليها فالعميل الآن يستطيع إختيار السيارة التى يرغب الحصول عليها من معارض السيارات التى تكون معتمدة لدى بنك البلاد بالسعودية ثم بعد ذلك يقدم العميل المستندات لبنك البلاد

مزايا التمويل التأجيري للسيارات لدى بنك البلاد

يوفر بنك البلاد بالسعودية تمويل شخصي يتمكن من خلاله العميل اقتناء السيارة التى يرغب في الحصول عليها ويتميز هذا التمويل بما يلي

التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد يتميز بأنه قرض لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

القرض التأجيري من بنك البلاد متاح للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة والعملاء المتقاعدين.

يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة والفورية.

يستطيع العملاء سداد قيمة التمويل خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات.

العملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري من بنك البلاد يحصلون على مبلغ يصل إلى 500000 ريال.

يستطيع العملاء الحصول على التمويل بدون دفعة أولى.

يستطيع العميل التنازل عن السيارة لعميل آخر.

يتمكن العميل الذى يحصل على التمويل تأجير 3 سيارات.

شروط التمويل التأجيري للسيارات لدى بنك البلاد بالسعودية

التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد بالسعودية متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين والعملاء المتقاعدين وذلك بعد توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18عام.

المتقدم لابد أن يكون لدية حساب جاري لدى بنك البلاد .

لابد أن يكون سن العميل المتقدم لا يزيد عن 65 عام .

يشترط إلا يزيد العميل المتقاعد عن سن 70 عام.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل فى القطاع الحكومي أو الخاص.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

حدد بنك البلاد مجموعة من المستندات يجب على العميل المتقدم توفيرها وهي