نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد وبفترة سداد 5 سنوات من بنك البلاد في المقال التالي
500000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد مع تمويل بنك البلاد بالسعودية حيث يوفر بنك البلاد التمويل التأجيري للسيارات وعن طريق هذا التمويل يتمكن العميل من الحصول على السيارة التى يرغب الحصول عليها فالعميل الآن يستطيع إختيار السيارة التى يرغب الحصول عليها من معارض السيارات التى تكون معتمدة لدى بنك البلاد بالسعودية ثم بعد ذلك يقدم العميل المستندات لبنك البلاد
مزايا التمويل التأجيري للسيارات لدى بنك البلاد
يوفر بنك البلاد بالسعودية تمويل شخصي يتمكن من خلاله العميل اقتناء السيارة التى يرغب في الحصول عليها ويتميز هذا التمويل بما يلي
- التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد يتميز بأنه قرض لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- القرض التأجيري من بنك البلاد متاح للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة والعملاء المتقاعدين.
- يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة والفورية.
- يستطيع العملاء سداد قيمة التمويل خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات.
- العملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري من بنك البلاد يحصلون على مبلغ يصل إلى 500000 ريال.
- يستطيع العملاء الحصول على التمويل بدون دفعة أولى.
- يستطيع العميل التنازل عن السيارة لعميل آخر.
- يتمكن العميل الذى يحصل على التمويل تأجير 3 سيارات.
شروط التمويل التأجيري للسيارات لدى بنك البلاد بالسعودية
التمويل التأجيري للسيارات من بنك البلاد بالسعودية متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين والعملاء المتقاعدين وذلك بعد توافر الشروط التالية
- يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18عام.
- المتقدم لابد أن يكون لدية حساب جاري لدى بنك البلاد .
- لابد أن يكون سن العميل المتقدم لا يزيد عن 65 عام .
- يشترط إلا يزيد العميل المتقاعد عن سن 70 عام.
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل فى القطاع الحكومي أو الخاص.
المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
حدد بنك البلاد مجموعة من المستندات يجب على العميل المتقدم توفيرها وهي
- تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.
- لابد من تقديم رخصة للسيارة سارية.
- ملئ نموذج الاستئجار.
- تقديم سعر ومواصفات السيارة لدى بنك البلاد بالسعودية.
- تقديم تعريف الراتب صادر من جهة العمل.
- تقديم خطاب نقل الراتب لدى بنك البلاد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 500000 ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد وبفترة سداد 5 سنوات من بنك البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.