طريقة التسجيل في دعم ريف للملكة العربية السعودية للأسر المستحقة 1442

التسجيل في دعم ريف خدمة ريف الإلكترونية يمكنك من خلالها الحصول على العديد من الخدمات حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أهم البرامج التي لها دور كبير في الارتقاء بالمجال الزراعي داخل المملكة العربية السعودية، وهذه المنصو تدعم عدد لا بأس به من الأسر التي تعيش على الدخل الزراعي من أجل تحسين المستوى المعيشي لهم، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم طريقة التسجيل على دعم ريف السعودي وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج.

كيفية التسجيل في دعم ريف السعودي

يمكنك التسجيل في دعم ريف السعودي الخاص بالمجال الزراعي عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط ومنصة ريف السعودي.

سجل الدخول على الرابط وذلك من خلال كتابة اسمك وكلمة مرورك.

ادخل اسمك ورقم هويتك الوطنية.

أدخل نهاية ميلادك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

أدخل رمز التحقق الظاهر لك على الشاشة.

اختر ايقونة تبويب التسجيل.أدخل رقم جوالك المحمول.

سيصلها رسالة تأكيد اكتبه في الخانة المخصصة لها..

إضغط على زر تشغيل.

ومنها ستكون قد سجلت على المنصة.

شروط التسجيل في البرنامج

تم وضع عدة شروط يجب أن تتوفر في الفرد لكي يتمكن من الحصول على دعم ريف، وتلك الشروط هى كالتالي:

يجب أن يكون الفرد سعودي الجنسية، سواء ذكر أو أنثى.

لا يجب أن يكون اللاعب في الحصول على الدعم يعمل في اي مؤسسة اخرى، سواء قطاع عام او خاص لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن ٢١ سنة.

علي الرغ٦ب في التقديم استخراج وثيقة خاصة بالعمل الحر.

يجب ان يكون الفرد لدية خبرة في حرفة زراعية بعينها.