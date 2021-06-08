نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 والتخصصات المتاحة بها وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في كلية الأمير سلطان للعلوم العسكرية، يتسابق الكثير من الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة للتقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية، حيث أعلنت الكلية فتح باب التقديم فيها للعام الدراسي الجديد 1443، وكشفت الكلية عن شروط القبول فيها التخصصات المتاحة أيضاً وعن طريقة التقديم بالكلية، ولذلك تزداد عمليات البحث حالياً عبر محركات البحث عن تفاصيل التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالسعودية.

كلية الأمير سلطان العسكرية

تعتبر كلية الأمير سلطان العسكرية من أشهر الكليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي موجودة في مدينة ظهران وتم إنشائها في عام 1409 هجرياَ، والكلية متخصصة في تخريج الشباب والفتيات في العلوم الصحية، وتوفر الكلية للطلاب التخرج الكثير من الوظائف التابعة للقوات المسلحة في كل أرجاء المملكة، وتتيح الكلية لطلاب الشهادة الثانوية الفرصة للحصول على شهادة البكالوريوس في تخصصات متعددة.

خطوات التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية

أعلنت كلية الأمير سلطان عن فتح باب التقديم في الكلية لطلاب الثانوية العام من الذكور والأنثى، اعتباراً من الاثنين الموافق 26/10/1442 حتى يوم الجمعة الموافق 7/11/1442، ويتم التقديم عبر موقع كلية الأمير سلطان العسكرية، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب وإرسال الطلب بعد ذلك.

تخصصات كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية

هناك بعض التخصصات التي تم تحديدها للذكور والأنثى والتي تختلف في بعض التخصصات فقط، وتلك التخصصات على النحو التالي:

تخصصات كلية الأمير سلطان للذكور:

تقنية الأجهزة الطبية.

إدارة المعلومات الصحية.

الخدمات الطبية الطارئة.

علوم المختبرات الإكلينيكية.

العناية النفسية.

الخدمات الطبية.

تقنية التخدير.

تخصصات كلية الأمير سلطان للإناث:

التمريض.

تقنية التخدير.

العناية النفسية.

علوم المختبرات.

مساعد طبيب أسنان.

إدارة المعلومات الصحية.

شروط القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية

أن يكون الطلب سعودي الأصل والمنشأ.

ألا يتعدى عمر الطالب والطالبة عن 23 عاماً.

على الطالب أن يجتاز الفحص الطبي في المقابلة الشخصية.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة في العلوم الصحية بمعدل 90%.

أن لا يتم فصله من قبل من أي كلية أو أكاديمية.