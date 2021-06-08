نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخالفه قطع الإشارة بالمملكة وكيفيه الاستعلام والاعتراض عنها الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخالفه قطع الإشارة بالمملكة أعلنت عنها وزاره الداخلية بالتعاون مع إدارة المرور السعودي حيث تم الإعلان عن المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، حيث تم الإعلان حديثا أيضا عن الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية الذين يمكن تحميلهم علي الجوال الخاص بك واستخدامهم بالمملكة بدلا من البطاقات، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح المخالفة وقيمتها وكيفيه الاستعلام عنها الكترونيا وكيفيه الاعتراض إن وجدت بالخطوات.

مخالفه قطع الإشارة بالمملكة

أعلنت وزاره الداخلية عن المخالفة وأعلنت أيضا عن قيمتها والتي تم تحديدها وفقا لقانون العقوبات والغرامات بالمملكة كما تم الإعلان أيضا أن معظم المخالفات التي يتم التقاطها يكون عبر نظام ساهر الإلكتروني والذي يقوم بتصوير اكثر محاولات المرور أثناء وقوف الإشارات والتي تطبق علي المواطنين والوافدين إلي المملكة، كما تم تحديد قيمه المخالفة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

عند قطع الإشارة وهي باللون الأحمر سوف يتم تطبيق غرامه ماليه تبدأ من 3000 ريال وتصل إلي 6000 ريال.

ولكن إذ تم قطع الإشارة وهي باللون الأصفر سيتم تطبيق غرامه تبدأ من 500 ريال وتصل إلي 900 ريال.

حاليا قد تصل الغرامة إلي 10000 ريال ولكن في بعض الأحيان.

خطوات الاستعلام عن مخالفه

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن مخالفه قطع الإشارة أو أي مخالفات تم ارتكابها بسيارتك في المملكة. كما يمكن الاستعلام أيضا عن أي مخالفات مسجله لأي احد من أفراد أسرتك وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.

تسجيل دخول المستخدم الخاص بك.

الضغط علي كلمه خدماتي وبعدها اختيار استعلامات.

وبعدها يتم الضغط علي كلمه المرور.

ثم اختيار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

إدخال جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون صحيحه لنجاح خدمه الاستعلام.

خطوات الاعتراض علي مخالفه

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الاعتراض علي المخالفات المرورية الصادرة من الإدارة العامه للمرور والتي تم التقاطها وذلك الكترونيا بكل سهوله عبر اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني والرسمي لمنصة ابشر.

تسجيل حسابك الخاص بالمنصة.

اختيار خدماتي ثم الضغط علي خدمات وبعدها اختيار المرور.

الضغط علي الاعتراض علي المخالفات المرورية.

تعبئه جميع بيانات المخالفة ويجب أن تكون صحيحه.

كما تم الإعلان أيضا عن علي انه يجب ألا تتجاوز مده المخالفة 30 يوم من تسجيلها عند تقديم الاعتراض ولا يمكن الاعتراض عليها إذا تم الاعتراض عليها مسبقا أو إذ وجد اعتراض إلكتروني مفتوح للمعترض.