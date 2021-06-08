نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت نزول حساب المواطن هجري شوال 1442 الدفعة الـ43 ورابط تسجيل دخول ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر وقت نزول حساب المواطن هجري 1442 للتعرف على متى تنزل مستحقات الدفعة الثالثة والأربعون في الحساب البنكي للمستفيد أو المستفيدة من مبالغ الدعم الموجهة من قبل البرنامج الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث من المقرر وفقاً للمواعيد الرسمية المعلن عنها من جانب البرنامج أن يتم صرف حساب المواطن دورة استحقاق شهر يونيو 2021م خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة للمستفيد أو المستفيدة، كما يمكنكم التعرف على طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن، والحصول على رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى للتواصل مع خدمة العملاء.

وقت نزول حساب المواطن هجري 1442

حدد برنامج حساب المواطن مواعيد صرف المبالغ المستحقة من البرنامج بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي.

وأصبح هذا الموعد موعداً ثابتاً لتحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات البنكية لمستفيدي ومستفيدات لدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للموعد الرسمي المحدد من قبل البرنامج، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثالثة والأربعون لشهر يونيو 2021م الموافق لشهر شوال 1442هـ في الموعد التالي:

دفعة شهر شوال / يونيو: يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021 الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

مواعيد صرف حساب المواطن 2021

يمكنكم التعرف على مواعيد نزول مبالغ حساب المواطن للأشهر المتبقية من العام الميلادي الجاري 2021م بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال التالي:

يوليو 2021 الدفعة الـ44: الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021 الموافق لتاريخ 1 ذو الحجة 1442هـ.

أغسطس 2021 الدفعة الـ45: الثلاثاء بتاريخ 10 أغسطس 2021 الموافق لتاريخ 2 محرم 1443هـ.

سبتمبر 2021 الدفعة الـ46: الخميس بتاريخ 9 سبتمبر 2021 الموافق لتاريخ 2 صفر 1443هـ.

أكتوبر 2021 الدفعة الـ47: الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021 الموافق لتاريخ 4 ربيع الأول 1443هـ.

نوفمبر 2021 الدفعة الـ48: الأربعاء بتاريخ 10 نوفمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 ربيع الثاني 1443هـ.

ديسمبر 2021 الدفعة الـ49: الخميس بتاريخ 10 ديسمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 جمادي الأول 1443هـ.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

من يرغب في دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني أو الدخول إلى بوابة حساب المواطن 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

تسجيل دخول بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa).

حيث يمكنكم من خلال اتباع الرابط السابق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والدخول إلى الحساب الشخصي من أجل استعلام حساب المواطن برقم الهوية 2021 وغيرها من الخدمات الأخرى.

موعد نزول حساب المواطن 2021

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن نزول مستحقات الدورات في الحسابات البنكية لكافة المستفيدين في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي.

ولكن يجب العلم أنه في حال موافقة تاريخ صرف حساب المواطن ليوم الجمعة، فسوف يتم تحويل رواتب حساب المواطن يوم الخميس السابق له بتاريخ التاسع من الشهر الميلادي.

وفي حال موافقة موعد الإيداع ليوم السبت، فسوف يتم إيداع حساب المواطن في اليوم التالي له وهو يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي، ومن يرغب في التعرف على وقت نزول حساب المواطن هجري لشهر شوال الجاري، يمكنه ذلك من خلال المقال.