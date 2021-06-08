نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس ورابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين من خلال نظام فارس حيث يعد احد الأنظمة الحديثة وتشمل الكثير من الخدمات والتي يكون فيها وجه استفادة كبيرة للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية، كما أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة الاستعلام عن العلاوة السنوية لعام 1441 عبر نظام فارس.

وعبر نظام فارس يمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين ولكن على أساس مقايس ومعاير تختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس، وهذا حسب القواعد والشروط التي وضعتها وزارة التعليم في المملكة.

الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس

وأعلنت وزارة التعليم انه سوف يكون من المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم، كما سيكون ويكون الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

وفي وقت تصريح سابق لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية انه تم تقسيم المعلمين والمعلمات إلى اربع فئات وهم مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

ويمكن الآن الاستعلام وبشكل مباشر عن العلاوة السنوية وقيمتها عبر نظام فارس الخدمة الذاتية بالخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس من خلال الموقع الرسمي. الدخول إلى الخدمة الذاتية. ثم إدخال رقم الهوية والرقم السري. ثم اختيار الرواتب والبدلات. ثم الدخول على التعريف بالراتب. كشف العلاوة السنوية للعام الحالي..

يذكر أن وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس أتاحت في وقت سابق إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي.

رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية نظام فارس

وتم تقسيم العلاوة السنوية الخاصة بمعلمين في مختلف المدارس السعودية سواء الحكومية او الخاصة إلى ستة مستويات متنوعة، حيث يضم كل مستوى عدد أربعة رتب وظيفية يشغلها المعلمين، يبدأ سلم الرواتب بالمعلم ومساعد المعلم، وينتهي بالمعلم الخبير في المستوى الأول.

وتم أتاحه خدمه الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس لأي موظف وموظفة إمكانية الاطلاع على ‏البيانات الأساسية وهي (الاسم ، العمر ،الرقم الوظيفي ، المدير المباشر ، مقر العمل ، الإدارة التعليمية ، تاريخ الميلاد، رقم الجوال والبريد الإلكتروني ، المرتبة ، المستوى). بالإضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي، الدورات والمؤهلات ‏⁧وسنة التخرج، ويكون ويكون رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية نظام فارس هو الأساس لمعرفه كافة المستحقات للمعلم.

ووفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية، إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة، والجدير بذكر انه لم تقتصر العلاوة السنوية على المعلمين والعسكريين فقط في القطاع الحكومي، بل تضم أيضاً الموظفين في القطاعات الخاصة المختلفة، إذ أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المعلومات الخاصة بالعلاوة وذلك حسب الرتبة والوظيفة الخاصة لكل موظف.