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خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة 1442 استعلام عن صلاحية التأمين الطبي من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية وكذلك السياح حيث قامت المملكة السعودية بإنشاء موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني عبرالإنترنت ويتضمن العديد من الخدمات الهامة الخاصة بشركات التأمين والخدمات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات بكل سهولة، وبالتالي يمكن تحميل التطبيق الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة من خلال بعض الخطوات المحددة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة عن خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي.
خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي
يمكن الآن بكل سهولة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية داخل المملكة السعودية من خلال بعض الخطوات التي تم تحديدها وهي كالآتي:
في الخطوة الأولى نبدأ بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية التابعة للمملكة السعودية من خلال أبشر الإلكتروني أو يمكنكم الدخول إلى الموقع من خلال الرابط الرسمي لمجلس الضمان الصحي بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول بالحساب الشخصي الخاص بك الذي قمت بتسجيل، وقبل ذلك في منصة أبشر الإلكترونية وتقوم بإضافة رقم الإقامة ثم تكتب كلمة المرور بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة الاستعلامات الالكترونية ثم الضغط على الجوازات.
بعد ذلك نقوم باختيارها الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين وأضافت البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية أو يمكنك أن تقوم بإضافة رقم الإقامة ثم تقوم بالضغط على كلمة عرض سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تحتاجها.
أهم مميزات التأمين الصحي بالمملكة
- يساعد هذا التأمين الصحي على علاج الأشخاص المصابين بمرض السكري داخل المملكة السعودية ويقوم بتكفل المواطنين الذين لا يتمكنون من دفع تكلفة العلاج إذا كان باهظ الثمن.
- يساعد على التخفيف على المواطنين الذين لا يستطيعون دفع النفقات مقابل الرعاية الصحية وتكاليف العلاج، وبالتالي يتم تقديم العلاج التابع للتأمين الصحي على أعلى مستوى لكي يتم تقليل نسبة الوفيات.
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