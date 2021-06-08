لم يكن في حالة طبيعية.. القبض على سائق الشاحنة التي ظهرت في مقطع متداول وهي تسير في الاتجاه المعاكس

بلادي – الرياض:
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على قائد شاحنة، ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق قيادته لشاحنة عكس اتجاه السير في طريق “القصيم – الرياض”.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن فرق القوة الخاصة لأمن الطرق تمكنت من تحييد خطر الشاحنة والقبض على سائقها، حيث اتضح أنه مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر.
وأكد أن إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت أن السائق كان في حالة غير طبيعية، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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