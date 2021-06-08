والد المواطنة المتوفاة بمستشفى القريات: ابنتي خضعت لعملية بعد وفاتها .. وأطالب بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق

بلادي – الرياض:

كشف والد المواطنة أثير المتوفاة في مستشفى القريات العام، مفضي الكويكبي، بعض ملابسات واقعة الوفاة التي تسببت في صدور قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بإعفاء مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأطباء الذين باشروا حالة ابنته هم أنفسهم أعضاء في لجنة التحقيق التي باشرت الواقعة، كما أكد أن هناك بعض الأطباء المشاركين في متابعة الحالة لم يتم التحقيق معهم، مطالبًا بتشكيل لجنة وزارية مختصة لكشف الأخطاء الطبية.

وذكر أن ابنته خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها، حيث توفيت في غرفة العزل قبل إنزالها لغرفة العمليات، مؤكدًا أن مدير المستشفى الجديد وأحد أطباء التخدير شاهدان على وفاة ابنته داخل غرفة العزل.