بغرض إجراء فحص كورونا.. “الموارد البشرية” تباشر بلاغًا بشأن تشغيل منشأة صحية لعمالتها داخل مواقف السيارات بمكة

بلادي – الرياض:

باشرت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بلاغًا بشأن إحدى المنشآت الصحية تقوم بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سعد آل حماد، أن المنشأة الصحية قامت بتشغيل عمالتها داخل مواقف السيارات بغرض إجراء فحص كورونا، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة الصحية.