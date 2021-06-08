الزعاق: رؤية “الثريا” في السماء دليل على بداية الحر الفعلي لمدة 40 يومًا

بلادي – الرياض:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الثريا من أجمل نجوم السماء، وسيتم خلال هذه الأيام رؤية الثريا قبيل شروق الشمس، مبينًا أنها علامة على بداية الحر الفعلي، وهو ما يُسمى “مربعانية القيظ”، التي تستغرق مدتها 40 يومًا.

وأوضح أن العرب القدماء كانوا يحسبون بداية ونهاية الحر والبرد وفقا لمشاهدة الثريا، لافتا إلى أن مشاهدتها مع شروق الشمس شرقًا دليل على بداية الحر، ومشاهدتها مع شروق الشمس فوق هامة الرأس دليل على شدة الحر، مضيفا أن مشاهدتها مع شروق الشمس غربًا دليل على نهاية الحر.

وأشار إلى أن الثريا من أشهر منازل الشمس والقمر، موضحًا أن العلم الحديث اكتشف أن الثريا عبارة عن سديم يتكون من مئات النجوم.