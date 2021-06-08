حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتوقع المركز تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.