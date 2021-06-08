شملت 53 محافظة بكافة المناطق .. “الاتصالات” تكشف ارتفاع معدلات انتشار خدمات الجيل الخامس بالربع الأول من 2021

بلادي – الرياض:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدلات انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بالتغطية إلى 53 محافظة بمختلف المناطق.

وأوضحت، خلال تقريرها الربع سنوي “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، تصدر شركة “STC” وشركة “زين” لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس، حيث نشرتها الشركتان في 43 محافظة، فيما نشرت “موبايلي” الخدمات نفسها في 21 محافظة.

وأكد التقرير تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة بلغ 322 ميجابت في الثانية، كما سجلت شركة “زين” أعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمات الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 350 ميجابت في الثانية، وحلَّت “STC” في المركز الثاني بمتوسط سرعة 348 ميجابت في الثانية، و”موبايلي” بالمرتبة الثالثة بمتوسط سرعة تحميل 232 ميجابت في الثانية.

وأشار التقرير إلى تصدر “زين” لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس بكافة المناطق، عدا مكة المكرمة، التي شهدت تسجيل “موبايلي” أفضل أداء فيها بنشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأول من 2021.