خطوات الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة وإجراءات التجديد

تُعد الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة من الخدمات الإلكترونية عبر مكتب العمل. وكرت العمل أو رخصة العمل بمثابة ورقة لإثبات العامل داخل المؤسسات السعودية. فيخول رخص العمل الموظف للانخراط في أي عمل أو ممارسة تتناسب مع قدرته وإمكانياته. ولبطاقة العمل فترة صلاحية وبعد انتهائها يتوجب على الصاحب تجديد الكرت من مكتب العمل.

الاستعلام عن رخصة العمل

الاستعلام عن كرت العمل خدمة إلكترونية تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتُمكن المستفيدين من الإطلاع على التفاصيل الخاصة برخصة العمل بعد إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود لمعرفة هل كرت العمل ساري الصلاحية أم على وشك الانتهاء. وعادة ما تستمر الرخصة مستمرة من وقت سداد الرسوم حتى عام أو عامين من استلام الرخصة وإليك خطوات الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة:

الدخول مباشرة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الانتقال لخدمات الوزارة ثم اختيار رخصة العمل والنقر على ” الاستعلام عن رخصة العمل “.

ثم إدخال البيانات المطلوبة ممثلة في رقم الإقامة ورقم السداد.

ثم إدخال الرمز المرئي للتحقق. ثم النقر على أيقونة البحث.

يُظهر لك النظام لك كافة المعلومات المتعلقة برخصة العمل ووقت التجديد.

الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة

الدخول مباشرة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة رخصة العمل.

النقر على استعلام عن رخصة العمل ثم إدخال رقم الحدود وكتابة رمز التحقق المرئي.

والنقر على البحث تظهر كل معلومات رخصة العمل أمامك.

الاستعلام عن صلاحية رقم سداد كرت العمل

تسجيل الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار خدمة المنشأة ثم النقر على مكتب العمل.

واختيار خدمة مكتب العمل ثم تنتقل للصفحة الخاصة بإدخال البيانات رقم الإقامة أو رقم الحدود.

لابد من إدخال المعلومات بشكل صحيح ثم النقر على رمز التأكيد.

النقر على البحث تظهر جميع المعلومات أمامك.

طريقة تجديد رخصة العمل