نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة وإجراءات التجديد في المقال التالي
تُعد الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة من الخدمات الإلكترونية عبر مكتب العمل. وكرت العمل أو رخصة العمل بمثابة ورقة لإثبات العامل داخل المؤسسات السعودية. فيخول رخص العمل الموظف للانخراط في أي عمل أو ممارسة تتناسب مع قدرته وإمكانياته. ولبطاقة العمل فترة صلاحية وبعد انتهائها يتوجب على الصاحب تجديد الكرت من مكتب العمل.
الاستعلام عن رخصة العمل
الاستعلام عن كرت العمل خدمة إلكترونية تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتُمكن المستفيدين من الإطلاع على التفاصيل الخاصة برخصة العمل بعد إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود لمعرفة هل كرت العمل ساري الصلاحية أم على وشك الانتهاء. وعادة ما تستمر الرخصة مستمرة من وقت سداد الرسوم حتى عام أو عامين من استلام الرخصة وإليك خطوات الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة:
- الدخول مباشرة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الانتقال لخدمات الوزارة ثم اختيار رخصة العمل والنقر على ” الاستعلام عن رخصة العمل “.
- ثم إدخال البيانات المطلوبة ممثلة في رقم الإقامة ورقم السداد.
- ثم إدخال الرمز المرئي للتحقق. ثم النقر على أيقونة البحث.
- يُظهر لك النظام لك كافة المعلومات المتعلقة برخصة العمل ووقت التجديد.
الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة
- الدخول مباشرة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- النقر على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة رخصة العمل.
- النقر على استعلام عن رخصة العمل ثم إدخال رقم الحدود وكتابة رمز التحقق المرئي.
- والنقر على البحث تظهر كل معلومات رخصة العمل أمامك.
الاستعلام عن صلاحية رقم سداد كرت العمل
- تسجيل الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار خدمة المنشأة ثم النقر على مكتب العمل.
- واختيار خدمة مكتب العمل ثم تنتقل للصفحة الخاصة بإدخال البيانات رقم الإقامة أو رقم الحدود.
- لابد من إدخال المعلومات بشكل صحيح ثم النقر على رمز التأكيد.
- النقر على البحث تظهر جميع المعلومات أمامك.
طريقة تجديد رخصة العمل
- قم بتسجيل الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار خدمة إصدار رخصة العمل ثم تحديد العمالة التي تريد تجديد الرخصة لها.
- يقوم النظام بحساب المقابل المادي.
- النقر على كلمة الإرسال سوف يرسل لك النظام رقم سداد لنظام السداد.
- يتم إضافة الطلب وتكون حالة الطلب قيد السداد بعد ذلك يتم تسديد المبلغ بناء على رقم السداد.
- يتم إرسال شعار بالسداد بعد ذلك ثم يُرسل لك النظام كرت العمل الذي تريد أن تجدد له الرخصة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة وإجراءات التجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.