سلم رواتب التمريض في السعودية 1442 تدرج هذا السلم حسب الوظيفة التي يشغلها الشخص، ولكن في الغالب قامت المملكة العربية السعودية بالاهتمام برواتب مهنة التمريض، لأنها من المهن التي لها دور كبير، وأصبحت لها ترحيب خاص ورواتب التمريض تختلف حسب خبرة المرض، والمهارات التي يمتلكها لأداء الأعمال التي يكلف بها، والدرجة العلمية لكل موظف من الموظفين، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذا السلم بالتفصيل.

سلم رواتب التمريض في السعودية 1442

تتراوح مرتبات التمريض ما بين 6350 الريال السعودي، وهذا يعتبر الحد الأدنى للرواتب، ويصل إلى 18200 ريال سعودي هو يكون هذا السلم كالآتي:

راتب الممرض / الممرضة 12000 ريال.

يصل راتب ممرضة العناية المركزية 22700 ريال.

أما ممرضة الشركة 10400 ريال.

راتب ممرضة الشريط 12300 ريال.

ممرضة رئيسية راتبها 14700 ريال.

ممرضة المنزل راتبها 11700 ريال.

راتب ممرضة العناية المسجلة 13800 ريال.

ممرضة معلوماتية 13500 ريال.

راتب الممرضة مرخصة 12800 ريال.

ممرضة الصحة العقلية 12900 ريال.

راتب ممرض ممارس حديث الولادة 18600 ريال.

قابلة ممرضة 14300 ريال.

راتب ممرضة متدربة 16200 ريال.

منسق تمريض 11800 ريال.

راتب مدير تمريض 15200 ريال.

خدمات التمريض 14500 ريال.

راتب مشرف تمريض 19100 ريال.

استشاري صحة مهنية 23200 ريال.

راتب ممرضة علاج وظيفي 20500 ريال.

ممرضة نفسية 11600 ريال

راتب ممرضة مسجلة 12300 ريال.

ممرضة مدرسة 11400 ريال.

راتب ممرضة الموظفين 12200 ريال.

رواتب التمريض حسب الخبرة العملية

المملكة العربية السعودية تحرص على أن تكون رواتب التمريض على حسب خبرة الموظف حيث نجد:

راتب الممرض الذي تزيد خبرته عن عامين 7300 ريال سعودي.

أما المرض الذي تتراوح خبرته من عامين إلى 5 أعوام راتبه يكون 8960 ريال سعودي.

رواتب الممرضات التي خبرتها تتراوح من 5 إلى 10 أعوام 12900 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى راتب الممرض الذي خبرته تزيد عن 10 أعوام 10 أعوام 14800 ريال سعودي.

أما مهنة التمريض الذين تزيد خبرتهم عن 15 عام 16300 ريال سعودي.

والأشخاص الذين تزيد خبرتهم عن 20 عام 17300 ريال سعودي

راتب الممرضة حسب الدرجة

يختلف راتب مهنة التمريض حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها الممرض أو الممرضة حيث نجد أن: