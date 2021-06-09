رابط تحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa للمعاقين لتحديث البيانات الطبية

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عمر شويل - جدة رابط تحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة والحوادث لتجديد البيانات الطبية للمستفيدين من هذه الخدمة لضمان استمرار الاستحقاق للمعاش، وهو الذي يتم تحديد موعد شهري لصرفه للمستفيدين كما يتم صرف راتب للمعاونين لهم، ويتقرر أن يتم صرف الراتب في السابع والعشرين من الشهر الميلادي على ان يتم الصرف لهم شهريا.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال طلبات راتب التأهيل الشامل للمستفيدين وتقوم بتحديد الفئات المستفيدة من هذه الفئة من رواتب الضمان، وتقوم بتحديد الفئات كالتالي، حيث يتم قبول طلبات المعاقين بشكل جزئي أو كلي وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة والشيوخ الذين لا يقدروا على العمل، وأيضا طلبات المصابين بشكل خطير في الحوادث والذي لا يقدروا على العمل بعد ذلك.

شروط صرف رواتب التأهيل الشامل

لا يتم صرف المعاش الشهري لهذه الخدمة إلا بعد استيفاء كافة شروط الاستحقاق والتي يكون من أهمها:

لابد ان يكون المسجل من الجنسية السعودية.

كما يكون العمر للمتقدمين لا يقل عن 45 عاما.

كما يجب أن يكون من ذوي الإعاقة.

يتم تحضير سجل طبي من مستشفى حكومي معتمد يفيد بالحالة الصحية.

لا يجب أن يحصل على إعانة من جهة اجتماعية أخرى.

يكون الراتب الشهري له والدخل لا يزيد عن 2500 ريال للفرد ولا يزيد عن 3000 ريال للمتزوج.

يجب ألا يكون من ذوي الأملاك والحيازات الزراعية.

لابد أن يكون من المقيمين في المملكة ولا يكون من ارباب دور الرعاية الاجتماعية.

خطوات ورابط تحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa

يقوم جميع مستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية بالدخول بشكل دوري على رابط وزارة التنمية الاجتماعية لإيداع التقارير الطبية الأحدث لهم، ويكون عليهم قبلها التوجه إلى مركز طبي معتمد من وزارة الصحة السعودية لعمل كشف جديد يتم فيه بيان حالة المستفيد الصحية ومدى تحسن حالته، ويتم التحديث بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار خدمات وكالة الرعاية. يقوم باختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية. يتم اتباع جميع الخطوات. يتم بعدها الدخول على الصفحة الشخصية. يقوم بتغيير البيانات في حال تم تغيير فيها (مثل رقم الهاتف أو العنوان أو الحالة الاجتماعية). يتم حفظ البيانات ثم تسجيل الخروج.

خطوات الاستعلام عن حالة التأهيل

يتابع المستفيد الدخول على رابط تحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa للتأكد من حالة الطلب الذي قام بتقديمه أو حالة التأهيل بالخطوات التالية: