نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن را تب الضمان الاجتماعي ومقطوعة الضمان hrsd.gov.sa/ar/query وموعد الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن را تب الضمان الاجتماعي الذي تتكفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيره للفئات الفقيرة والتي لا يكفي الدخل الشهري لها حد العيش بكرامة، وتقوم الوزارة أيضا بتوفير العديد من الخدمات الأخرى التي تخدم الفئات الفقيرة والمريضة، حيث تقوم بتوفير رواتب التأهيل الشامل وأيضا مقطوعة الضمان الاجتماعي، وكل فئة وخدمة من خدمات الوزارة يتم توفير الشروط الخاصة بها وخطوات التسجيل الإلكتروني وكيفية الاستعلام، كما يتم تحديد موعد للصرف لكل منهم بشكل منفصل، وفي هذا المقال نقوم بعرض شرح تفصيلي لكل منهم.

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تم إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية لخدمة فقراء الوطن والمتضررين من الإصلاحات الاقتصادية التي تقتضي رفع الأسعار على السلع ورفع الدعم عن المحروقات، حيث تقوم بتحديد راتب شهري للمستفيدين من خدماتها بشروط ومواعيد مختلفة، ونقوم بعرض خدمات الوزارة التي تكون كالتالي:

توفير رواتب الضمان الاجتماعي: والذي يكون للفرد الفقير الذي يقل الدخل الشهري له عن حد العيش بكرامة، ويتم تحديد الثالث عشر من كل شهر ميلادي موعدا للصرف.

كما تقوم بتوفير رواتب التأهيل الشامل: والتي لها فئتها الخاصة من المعاقين والايتام والمطلقات والمهجورات أيضا، ويتم تحديد السابع والعشرين من كل شهر ميلادي موعدا للصرف.

وأيضا تتيح التسجيل للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي: وهو مبلغ مالي يتم اقتطاعه للمستفيدين للمساعدة على مصروفات محددة بحد أقصى 30 ألف ريال.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

من الخدمات التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيرها هي إتاحة رابط الاستعلام عن الضمان، راتب الضمان وحالة الضمان ومقطوعة الضمان، تيسيرا على المواطنين للاستعلام الإلكتروني عنها ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يتم الدخول مباشرة على رابط الضمان بوزارة الموارد البشرية. يقوم المستخدم بالدخول على حسابة الخاص الذي قام بالحصول عليه مسبقا. في حال لم يكن لديه حساب تتيح الوزارة له عمل حساب جديد. يقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم الاستعلام عن بيانات المستفيدين. يقوم المستخدم بإدخال الرقم المدني. يتم أيضا إدخال رقم الضمان. ويقوم بكتابة رمز التحقق ثم يبدأ اختيار “عرض”.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تتيح الوزارة أيضا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للذين قاموا بتقديم الطلب من قبل على رابط تقديم المساعدة المقطوعة، ويتم الاستعلام بنفس رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، ويقوم المستخدم بكتابة رقم الطلب، ثم عرض.