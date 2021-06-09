نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر inquery الاستعلام عن الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa برقم الطلب وموعد صرف راتب يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وموعد صرف وإيداع راتب الضمان الخاص بشهر يويو 2021 في حسابات المستفيدين من معاشات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشهرية، وقد قامت الفئات الفقيرة والتي ينطبق عليها شروط وزارة الموارد البشرية لقبول طلبات الضمان بالتقديم للحصول على الرواتب ويتم عرض طريقة متابعة الطلب والاستعلام عن الرواتب وموعد الإيداع في البنوك.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات للمواطن السعودي للنهوض بالوضع المادي والاجتماعي والصحي بالجميع، حيث تعتبر من أكبر الجهات الخدمية التي تخدم مصالح الفرد السعودي من ذوي الدخل المنخفض والذين يقل الدخل الشهري لهم عن الحدود المحددة لدي شروط الضمان الاجتماعي بالوزارة، اقل من 2600 ريال للفرد و3000 ريال لرب الاسرة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

يتم صرف راتب الضمان في كل شهر ميلادي باليوم العاشر من هذا الشهر، وقد تم إيداع راتب مايو 2021 في يوم 9 مايو 2021، بينما تقرر أن يتم صرف راتب يونيو، حسب تقويم السعودية في يوم الخميس المقبل العار من يونيو 2021 في حسابات المستفيدين البنكية، وتقوم البنوك التي فيها الحسابات بإرسال الرسالات إلى المستفيدين على الهاتف النقال لإشعار إيداع المبالغ وان يتم تنظيم التوجه للبنك لاستلامها.

وتقوم وزارة الموارد البشرية بطلب ضرورة تحديث بيانات الضمان بين الحين والآخر لضمان حداثة جميع بيانات المستفيدين وضمان الاستحقاق.

تقديم طلب الضمان عبر رابط وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار “وزارة التنمية الاجتماعية”. يقوم بإنشاء حساب جديد واتباع خطوات التسجيل بكتابة كافة البيانات. يتم اختيار “حالة الخدمة”. ستظهر ف الحال حالة الخدمة ورقم الطلب. يقوم المستخدم باستخدام رقم الخدمة في كل مرة يقوم بالاستعلام عن الضمان. يتم الدخول على رابط الاستعلام عن راتب الضمان. يقوم المستخدم بإدخال رقم الطلب الذي حصل عليه مسبقا أثناء التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم إدخال الرقم المدني. لابد من كتابة الرمز المرئي. يبدا اختيار ايقونة “العرض”.

يمكن للمواطن الراغب في الحصول على خدمات الضمان بالاتصال على الأرقام المجانية للخدمة وهي: 8001222777، أو على رقم الجوال 0112915588.