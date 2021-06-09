نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة جازان Blackboard jazanu رابط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة جازان الذي يعد من أهم الأنظمة الإلكترونية المعتمدة التي أطلقتها جامعة جازان الصفحة الرئيسية؛ لكي يكون بمثابة حلقة الوصل بين المعلم والطالب، ويساعد الطالب على الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية، على سبيل المثال عرض المقررات التعليمية والتعرف على الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي إلى غيره من الخدمات، هذا باعتبار Blakbord أحد وسائل التعليم عن بعد.

التسجيل في بلاك بورد جامعة جازان Blackboard jazanu

تعد جامعة جازان الصفحة الرئيسية أحد أشهر وأهم الجامعات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، تضم جامعة جازان العديد من الكليات المعتمدة في مختلف التخصصات، تهدف جامعة جازان إلى تحقيق التميز الأكاديمي الذي يساهم في إعداد جيل من الخريجين لديه من العلم والمعرفة ما يمكنه من أن يكون قائد على كافة الأصعدة، وقد استحدثت جامعة جازان النظام الأكاديمي بلاك بورد جامعة جازان من أجل استمرار التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية بشكل إلكتروني.

طريقة التسجيل في بلاك بورد جامعة جازان

يستطيع الطلاب التسجيل في جامعة جازان الصفحة الرئيسية بِلاك بورد من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط جامعة جازان الصفحة الرئيسية “بِلاك بورد”. تسجيل بيانات المستخدم. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة تسجيل الدخول “login”. بهذا يكون تمكن المستخدم تمكن من دخول بلاك بورد يستطيع الاستفادة بكافة الخدمات المتاحة.

مواعيد التسجيل في جامعة جازان

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان الصفحة الرئيسية عن مواعيد التقديم في جامعة جازان النظام الأكاديمي للعام الدراسي 1443 وفق مرحلتين، كالتالي:

المرحلة الأولى

فتح باب التسجيل في جامعة جازان لبرامج البكالوريوس ودبلوم كلية المجتمع والتطبيقات الصناعية.

يبدأ التقديم في 24 ذو القعدة حتى 29 من نفس الشهر.

تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق نسب القبول المعتمدة لكل تخصص، وترتيب الرغبات.

يتم إعلان نتائج القبول في جامعة جازان في الثاني من شهر ذي الحجة.

المرحلة الثانية

تم تخصيص هذه المرحلة لطلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية.

عبارة عن برامج تأهيلية لطلاب الشهادة الثانوية.

تكون مدفوعة برسوم مدرسيه، وتتراوح مدة الدراسة بين عام وعامين.

يبدأ التقديم في جامعة جازان الصفحة الرئيسية 16 ذي الحجة حتى 20 من نفس الشهر.

يتم إعلان نتائج القبول في جامعة جازان في 23 ذي الحجة.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد القبول والتسجيل في جامعة جازان الصفحة الرئيسية عبر النظام الأكاديمي، بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على طريقة التسجيل في رابط بلاك بورد جامعة جازان.