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عمر شويل - جدة هيئة الأسواق المالية تطرح % 30 من أسهم التنمية الغذائية في ثالث إكتتاب بالسوق الرئيسية 2021، أعلنت الهيئة عن صدور قرار يتضمن الموافقة على طرح ما يصل إلى 6 مليون سهم للإكتتاب والتي تمُثل 30 % من أسهم التنمية الغذائية، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وذلك حسب التصريحات التي وضحتها هيئة الأسواق المالية، أمس الثلاثاء الثامن من يونيو الجاري 2021 الموافق السابع والعشرون من شوال للعام الهجري 1442 ، هيئة الأسواق المالية تطرح % 30 من أسهم التنمية الغذائية في ثالث إكتتاب بالسوق الرئيسية 2021.

هيئة الأسواق تطرح أسهم التنمية الغذائية

أعلنت هيئة الأسواق المالية أمس الثلاثاء عن قرار هام، بطرح أسهم التنمية الغذائية في ثالث إكتتاب بالسوق الرئيسية، بما يُمثل 30 % من أسهم الشركة، وقد وضحت الهيئة أن نشرة الإصدار التي تم تداولها تحتوي بشكل كامل على كافة المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، على أن تتضمن النشرة البيانات المالية الخاصة بالشركة ومعلومات أُخرى وافية عن نشاطها وإدارتها.

ثالث إكتتاب بالسوق الرئيسية

وقد أشارت هيئة الأسواق المالية إلى ضرورة الإطلاع على نشرة الإصدار وقرائة محتواها بتمعن، وفي حال عدم قيامك بذلك فإن هذا قد يؤدي به إلى مخاطر عديدة، حيث تحتوي نشرة الإصدار على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة للتنمية الغذائية، مع مراعاة دراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

موعد تنفيذ قرار هيئة الأسواق المالية

أضافت هيئة الأسواق المالية أنه يجب عدم الأخذ في عين الإعتبار أن موافقة الهيئة على الطلب، تُعد بمثابة مصادقة تامة للاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، بل الموافقة على الطلب توضح أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية بالإضافة إلى لوائحه التنفيذية، على أن تعتبر موافقة الهيئة على الطلب لطرح 30 %من أسهم التنمية الغذائية، بمثابة نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، كما تعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.