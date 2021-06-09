نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمكو تعلن أسعار البنزين الجديدة يونيو June 2021 في السعودية.. إعلان الأرقام في هذا التوقيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرمكو تعلن أسعار البنزين الجديدة يونيو 2021 في السعودية بتحديثها الشهري، حيث يترقب الجميع أسعار البنزين الجديدة في السعودية بتساؤلات عديدة عن زيادتها أونقصانها، لكى يكون هناك منشور رسمي معتمد على محطات الوقود حول أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2021 وضبط المخالف عن السعر المعلن من أرمكو حيث يبدأ تطبيق أسعار البنزين الجديدة في السعودية في اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي أي بعد التحديث بيوم حتى تكون محطة الوقود لديها علم كافي، ومن بعدها عمل حملات تفتيش ومتابعة لضمان عدم التلاعب في الأسعار وغلق المحطات التى تأتى حولها شكاوي عديدة.

أرمكو تعلن أسعار البنزين الجديدة يونيو 2021 في السعودية

أرمكو تعلن أسعار البنزين الجديدة يونيو2021 في السعودية بعد رصد أسعار النفط العالمي ومتابعة التغييرات بشأن الأجواء التى تشهدها البلاد، ومتغيرات الأسواق التصديرية بين السوق العالمي والسوق المحلي، على أن تقدم شركة أرمكو بيانًا محدث شامل أسعار البنزين الجديدة في السعودية باليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبدأ التطبيق على جميع محطات الوقود وغيرها من الشركات البترولية باعتبار شركة أرمكو الشركة الأم المعتمدة في المملكة لتحديد أسعار المحروقات في السعودية.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو 2021 وأسعار البنزين أبريل الماضي لبيان الفرق في الزيادة من خلال الجدول التالي:

الأسعار الجديدة شهر مايو: شهر أبريل الماضي بنزين 91 (2.08 ريال) بنزين95 (2.23 ريال) بنزين 91 (1.9) بنزين 95 (2.04) الديزل (0.52ريال) الديزل (0.52) غاز المسال (0.75 ريال) الغاز المسال (0.75) الكيروسين (0.70 ريال) الكيروسين (0.70)

استقرت أسعار البنزين الجديدة في السعودية مايو 2021 مثل أسعار البنزين أبريل 2021 لتكون على النحو التالي:

سعر بنزين 91 اللتر هو 1.9.

سعر بنزين 95 فأن اللتر منه 2.04.سبب تغيير سعر البنزين في ال

سعر الكيروسين اللتر منه 0.70.

سعر الغاز المسال اللتر 0.75.

سعر الديزل اللتر 0.52.

سبب تغيير سعر البنزين في السعودية كل شهر

جاء سبب تغيير سعر البنزين في السعودية كل شهر بعد أن أصبحت وتيرة الأحداث سريعة محليًا وإقليميا فأصبحت شركة أرمكو تعلن أسعار البنزين كل شهر بدلاً من إعلانها كل 3 شهور أي بصفة ربع سنوية، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا فأصبحت التغييرات من اليوم للآخر فارقة في أوضاع البلاد الاقتادية والاجتماعية.

ومن المتوقتع أن تعلن شركة أرامكو السعودية العملاقة مساء يوم الخميس القادم الموافق العاشر من شهر يونيو، أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، على أن يبدأ العمل بهذه الأسعار ابتداء من اليوم التالي فورًا. وسوف نقوم بتحديث الأرقام الجديدة عقب نشرها من عملاق النفط السعودي أرامكو، سواء كانت زيادة أو نقصان عن الشهر الماضي.