الجوازات السعودية : تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة آلياً

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن بدء تمديد الصلاحيات والتأشيرات للمقيمين بالخارج بدون دفع رسوم مقابل مالي، جاء هذا بناءا على الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتيسير كل الشؤون التي تهم البلاد واجتياز كل الصعاب التي مرت بها منذ جائحة كورونا وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، لذلك أتاحت التمديد مجاناً ويتم آلياً وفق الضوابط المحددة والمواعيد بهدف سير البلاد في مسارها الطبيعي والسعي لرفع الاقتصاد السعودي وتخفيف الآثار التي حدثت في الأعوام الماضية.

آليات تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة

صرحت الجوازات أن تمديد صلاحية الإقامة للمقيمين خارج البلاد وتأشيرة الخروج والعودة تتم آلياً بالتعاون مع المركز الوطني بدون الرجوع إلى مقر إدارة الجوازات كما كان في السابق، وذلك وفق للشروط التالية:-

تمديد صلاحيات الإقامات والتأشيرات للخروج والعودة يكون للوافدين الذين خارج البلاد في الدول التي تم تعليق السفر منها ولها ضمن البلاد المتفشي فيها فيروس كورونا المستجد.

تمديد الزيارات للزائرين الذين هم أيضاً خارج المملكة في المواعيد المذكورة بالصورة أسفل فقط.

يقتصر تمديد الصلاحيات على العشرين دولة التي تم تعليق السفر منها ولها منذ شهر فبراير الماضي.

تفاصيل ومواعيد تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة للوافدين

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات

مازال موقع أبشر يضم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من خلالها تخليص الإجراءات والأوراق الرسمية بطريقة آلية دون الذهاب إلى الفروع، ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

حدد خدماتي ومنها اختر الجوازات.

ثم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتعبئة البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على كلمة بحث سوف يظهر كافة المعلومات التي تخص تاريخ الإقامة وتاريخ الانتهاء.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً