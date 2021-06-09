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عمر شويل - جدة تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات من وزارة الخارجية السعودية، تعد من التأشيرات التي يستطيع المقيمين بالمملكة العربية السعودية تقديم طلب استخراجها؛ واستقدام الأهل من خارج السعودية في زيارة عائلية محددة المدة؛ حيث أتاحت الجهات المسئولة الفرصة أمام المقيمين داخل المملكة العربية السعودية “سواء من الحرفيين أو أصحاب المؤهلات” تقديم طلب زيارة عائلية، واستقدام الأقارب من الدرجة الأولى، ولكن بشروط محددة، سنتناولها فيما يلي.

تقديم طلب زيارة عائلية متعددة السفرات

يستطيع كافة المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية تقديم طلب زيارة عائلية متعددة السفرات من وزارة الخارجية السعودية، وذلك عبر منصة خدمة التأشيرات الحكومية، طالما انه تنطبق عليهم شروط استخراج تأشيرة زيارة عائلية، وفيما يلي الخطوات:

الانتقال إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية. الانتقال إلى تبويب أفراد، ومنه النقر على خيار مقيم. النقر على خيار طلب زيارة عائلية للمقيمين. الموافقة على التعهد. العمل على تسجيل البيانات الشخصية. القيام بكتابة بيانات الطلب. العمل على إدخال بيانات الزوار. النقر على عرض الطلب.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية متعددة السفرات

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في استخراج تأشيرة طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية لذلك، أبرزها:

أن يكون الأفراد المراد استخراج تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية لهم من الأقارب من الدرجة الأولى.

أن تكون إقامة المواطن المستقدم عمل وليست إقامة مرافق.

استقدام زوجة واحدة فقط في حالة كان المقيم متزوج من أكثر من امرأة.

أن يكون جواز السفر الخاص بالمستقدم ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون الشخص المراد استقدامه أكبر من 18 عام.

ألا يقوم المواطن المقيم بتقديم طلب زيارة عائلية أثناء فترة الحج والعمرة.

أن يقوم المواطن بسداد رسوم تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية.

أن تكون البيانات المسجلة في طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية دقيقة ومتطابقة مع البيانات المسجلة في جواز السفر.

رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية

حددت الجهات المسئولة الرسوم المقررة على استخراج تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية، ولكن تختلف قيمة الرسوم باختلاف مدة الزيارة كالتالي:

ثلاثة آلاف ريال سعودي عندما تكون مدة تأشيرة زيارة عائلية ستة أشهر.

خمسة آلاف ريال سعودي إذا كانت مدة تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية عام كامل.

ثمانية آلاف ريال سعودي مع تأشيرة زيارة عائلية لمدة عامين.

في النهاية نكون قدمنا لكن طريقة تقديم طلب زيارة عائلية متعددة السفرات من وزارة الخارجية السعودية، بالإضافة إلى ذلك قدمنا شروط طلب زيارة عائلية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة على استخراج التأشيرة.