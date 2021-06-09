طريقة تسجيل جدارة وظائف صحية جديدة في السعودية بالخطوات على 56 وظيفة للرجال والسيدات

تسجيل جدارة وظائف صحية جديدة هي من ضمن الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، مما دفعنا أن نقوم بتقديم الخطوات لكم بالتفصيل، تعتبر منصة جدارة من البوابات الإلكترونية التي صممتها المملكة العربية السعودية لطرح جميع الوظائف الشاغرة في المملكة والتمكن من التقديم عليها إلكترونياً، يتابع منصة جدارة عدد كبير من الخريجين الذين يقومون بالبحث عن عدد كبير من الفرص الوظيفية في كل المجالات والتخصصات، ومن بينها فرصة اليوم في القطاع الصحي الذي يطلب عدد كبير من العاملين من الرجال والسيدات.

تسجيل جدارة وظائف صحية جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن وجود عدد كبير من الوظائف الخالية التي بلغ عددها 111 وظيفة تتمثل في طبيب مقيم بمختلف المستشفيات داخل المملكة، على أن يكونوا حاملين للشهادات الطبية العالية، من الجدير بالذكر أن الوظائف مطروحة للرجال والسيدات، ويتم التقديم عليها بداية من يوم 25 شوال حتى يوم 6 ذو القعدة، على أن يكون كل المتقدمين مستوفيين جميع الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، وضرورة النجاح في المقابلات الشخصية.

طريقة التسجيل على الوظائف الصحية جدارة