وظائف الخطوط السعودية 2021 لحملة البكالوريوس تعرف على الشروط وموعد التقديم

وظائف الخطوط السعودية 2021، حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التقديم لحملة البكالوريوس فأعلى، ويكون التقديم عبر موقعها الإلكتروني، وفقاً للشروط والضوابط المطلوبة، وأوضحت الشركة أن عملية اختيار المتقدمين والمفاضلة، تتم بشفافية كاملة وبتوافر الشروط المطلوبة في المتقدم، كأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، تتوافر فيه إحدى التخصصات المطلوبة، المعدل التراكمي للمتقدم يتناسب مع ماهو مطلوب، وغيرها من الشروط التي سوف نذكرها لاحقاً، لذلك ومنذ أن تم الإعلان عن هذه الأماكن الشاغرة، ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم، عن شروط التقديم وعن الموعد، وهو ما سوف نتطرق له ونستعرضه معكم عبر هذا المقال، ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز.

وظائف الخطوط السعودية 2021

أعلنت الشركة أن الوظائف الموجودة، تخص حملة البكالوريوس فأعلى، من السعوديين والسعوديات في تخصصات (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة الصناعية، علوم الحاسب، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، بحوث العمليات) وأوضحت الشركة أنه لا يشترط الخبرة السابقة، ولكن يفضل من لديه خبرة على الأقل عام في مجال “التحليل الكمي”.

الشروط المطلوبة في المتقدمين

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف سعودي الجنسية.

حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات السابق ذكرها.

لا يشترط وجود خبرة سابقة لدى المتقدمين.

يفضل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال التحليل الكمي.

المعدل التراكمي لحملة البكالوريوس لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادلها.

المعدل التراكمي لحملة الماجستير لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادلها.

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الثلاثاء الموافق 27\10\1442 الموافق 08\06\2021.

خطوات التسجيل في وظائف الخطوط الجوية 2021