الثانية عشر الليلة بدأ إيداع قيمة دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية الدفعة 43 شهر شوال

يترقب المستفيدون من دعم برنامج حساب المواطن، الساعات القليلة القادمة لصرف قيمة الدفعة 43 الخاصة بشهر شوال 1442 هجري الموافق شهر يونيو 2021 ميلادي، وبعدها يفتح رابط البرنامج باب تقديم الاعتراض على مبالغ الدعم من قبل المواطنون المعترضون، وكان أحد المواطنون قد وجه سؤال إلي خدمة عملاء البرنامج عن مدى تأثير المستفيد الرئيسي في حال أن أحد التابعين قد تجاوز حد الدعم، فقال البرنامج في رده أنه لا تأثير على المستفيد الرئيسي من ذالك، والمعروف أن البرنامج يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف ذالك اليوم عطلة رسمية يتم تقديمه يوم وهو ما حدث هذا الشهر.

دعم برنامج حساب المواطن شهر شوال 1442

أعلن برنامج حساب المواطن أنه من ضمن التعديلات في البرنامج، إلزام المستقل بتقديم عقد الإيجار لكل من تخطى أل 18 عام ويرغب في الاستقلال، وذالك يعد شرط أساسي في أستمرار الدعم.

شروط الأهلية للحصول على الدعم

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية والمنشأ ومتمتع بكافة حقوقه الطبيعية كمواطن سعودي. أن يكون لا يمارس أي نشاط تجاري ولا يمتلك سجل تجاري. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو في السجون. تطابق البيانات المسجلة في طلب الدعم مع بيانات الجهات ذات الشأن والصلة. أن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة ولا يقيم خارج المملكة طوال العام أكثر من 90 يوم.

معيار تحديد قيمة الدعم في البرنامج

يقوم برنامج حساب المواطن بتحديد قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الإجمالي، وأعمار التابعين لرب الأسرة إذا كانت أكبر من 18 عام أو أقل من 18 عام، كل هذه المعايير هي من تحدد قيمة الدعم لرب الأسرة المستحقة للصرف وفق الضوابط المحددة.