تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات وخطوات التقدم للحصول علي التأشيرة

تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات هي تأشيرة مقدمة من قبل السفارة السعودية لجميع المقيمين داخل أراضي المملكة المملكة العربية السعودية، وذلك لتمكين المقيمين من استقدام أسرهم، وقد قامت الجهات المعنية بالمملكة من العمل علي تعديل عدد كبير من القوانين في عام 2019، ومن ضمن القوانين التي تم تعديلها قانون الزيارة العائلية، والهدف من هذا التعديل هو حرص المملكة علي راحة ولم شمل أسر المقيمين، وهذا التعديل لم يصبح مقتصراً علي العاملين بالمؤهلات العليا فقط بل أصبح بإمكان العاملين بجميع المهن الحرفية من الحصول علي طب زيارة عائلية بكل سهولة ويسر، علي نقيض ما كان يحدث في الماضي، وقد أشارت السفارة السعودية إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لاستقدام أسر المقيمين ومن خلال المقال يمكننا التعرف علي هذه الشروط وخطوات التقدم لطلب زيارة عائلية.

تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات

يمكنكم من خلال المقال معرفة أماكن مكتب تساهيل للزيارات العائلية، يجب أن تتوافر بعض الضوابط والشروط لطلب زيارة عائلية وهي كالتالي:

يجب كتابة طلب الزيارة باللغة العربية فقط والحرص علي تعبئة جميع الخانات.

المقيمين الأجانب فقط من يحق لهم كتابة طلب التأشيرة باللغة الأجنبية.

يشترط تطابق جميع البيانات المكتوبة في طلب التأشيرة مع البيانات الموجودة في جواز السفر.

التقديم علي طلب الحصول علي تأشيرة عائلية يكون للأقارب من الدرجة الأولي فقط.

يسمح للمقيم بالمملكة العربية السعودية باستقدام زوجة واحدة فقط ، وذلك في حالة وجود أكثر من زوجة فلا يسمح بالحصول علي تأشيرة جماعية للزوجات.

يجب ألا يقل عمر الزائر عن 18 عاماً.

لا يسمح بالاستقدام خلال موسم الحج والعمرة ولكن يتمكن المقيم من الاستقدام في أي وقت اخرمن أوقات العام.

يشترط سداد جميع المستحقات المالية والرسوم الخاصة بالزيارة.

يجب أن يكون لدي المقيم تأشيرة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر علي الأفل.

تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات وخطوات التقدم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي شروط البصمة في الجوازات، أما عن خطوات التقدم فهي كالتالي: