نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل 1442 وكافة شروط صرف الإعانة في المقال التالي
لقد زادت معدلات البحث بطريقة كبيرة وملحوظة عن طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل في الفترة الأخيرة على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد اهتم الآلاف من شباب المملكة العربية السعودية بالبحث عن كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا البرنامج الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة والذي يساعد الشباب عن طريق مساعدات مادية إلى أن يحصل الشاب على وظيفة وعمل يناسب قدراته ومؤهلاته، ومن الجدير بالذكر أن برنامج إعانة البحث عن عمل يقدم دورات تدريبية لكل الشباب المتقدم والمنطبقة عليه الشروط بجانب المساعدات المادية حتى يؤهل الشاب إلى سوق العمل في المملكة وتصل فترة الدعم إلى 15 شهراُ، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل، فتابعونا.
التسجيل في اعانة البحث عن عمل
تقف الحكومة السعودية بجانب المواطن السعودي والأسر السعودية متوسطة الدخل بإستمرار عن طريق برماج دعم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وهذا ضمن خطتها للنهوض بالمملكة وفق رؤيتها السعودية 2030م حتى لا تتأثر الطبقات متوسطة الدخل بالإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها من أجل رفع معدل النمو الإقتصادي، ونوضح لكم الآ، خطوات وطريقة التسجيل في البرنامج كالتالي:
شروط حافز
حتى تتمكن من الحصول على الدعم المقدم من برنامج البحث عن عمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يجب أولاً أن تتوفر فيك كل الشروط المطلوبة كالتالي:
- يجب أن تتوفر الجنسية السعودية في المواطن المتقدم.
- يجب إقامة المتقدم في السعودية بشكل دائم.
- لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عاماً.
- ليس له معاش تقاعدي.
- عدم امتلاكه سجل تجارى.
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