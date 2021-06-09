خطوات التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443 لخريجي الثانوية وشروط القبول

أعلنت كلية الأمير سلطان الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443 ، للمتقدمين للتسجيل بالكلية من حملة شهادة الثانوية العامة بالمملكة، من الطلاب والطالبات، حيث بدأت الكلية في استقبال طلبات التقديم من الطلاب لجميع التخصصات الصحية التي توفرها الكلية، وقامت لجنة القبول والتسجيل، بالتوضيح أن مواعيد التسجيل ستكون خلال الفترة من يوم 7 يونيو 2021 وحتى يوم 18 يونيو 2021، موضحة أن استقبال الطلبات للراغبين متاح إلكترونيًا من خلال منصة الكلية عبر الرابط الذي تم تخصيصه لتلك الخدمة.

التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443

تقوم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحة بالمملكة، بالفترة الحالية، باستقبال طلبات المتقدمين للتسجيل من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، ويمكن للراغبين في التسجيل، تقديم الطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة التقديم

قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل

قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها للتأكد من أن جميعها صحيحة

قم بالنقر على تسجيل الطلب بعد الانتهاء

يجب عليك طباعة الطلب موضح عليه رقم الطلب، حتى تقوم من خلال الرقم بمتابعة حالة الطلب لحين الفصل فيه.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان

قامت لجنة القبول والتسجيل بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، بالإعلان عن قائمة الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل، بحث يتم قبول طلبات المتقدمين بناء على توافر الشروط التالية: