نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443 لخريجي الثانوية وشروط القبول في المقال التالي
أعلنت كلية الأمير سلطان الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443 ، للمتقدمين للتسجيل بالكلية من حملة شهادة الثانوية العامة بالمملكة، من الطلاب والطالبات، حيث بدأت الكلية في استقبال طلبات التقديم من الطلاب لجميع التخصصات الصحية التي توفرها الكلية، وقامت لجنة القبول والتسجيل، بالتوضيح أن مواعيد التسجيل ستكون خلال الفترة من يوم 7 يونيو 2021 وحتى يوم 18 يونيو 2021، موضحة أن استقبال الطلبات للراغبين متاح إلكترونيًا من خلال منصة الكلية عبر الرابط الذي تم تخصيصه لتلك الخدمة.
التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443
تقوم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحة بالمملكة، بالفترة الحالية، باستقبال طلبات المتقدمين للتسجيل من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، ويمكن للراغبين في التسجيل، تقديم الطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة التقديم
- قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل
- قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها للتأكد من أن جميعها صحيحة
- قم بالنقر على تسجيل الطلب بعد الانتهاء
- يجب عليك طباعة الطلب موضح عليه رقم الطلب، حتى تقوم من خلال الرقم بمتابعة حالة الطلب لحين الفصل فيه.
شروط القبول في كلية الأمير سلطان
قامت لجنة القبول والتسجيل بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، بالإعلان عن قائمة الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل، بحث يتم قبول طلبات المتقدمين بناء على توافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية
- يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة، في تخصص العلوم الطبيعية.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي الذي حصل عليه المتقدم بمرحلة الثانوية 90%، ولا يقبل بأقل من هذا.
- يجب أن تكون الفترة التي مرت منذ حصول المتقدم على شهادة الثانوية وحتى تاريخ التقديم على الأكثر 3 سنوات، ولا يجب أن تزيد الفترة عن ذلك.
- تقوم الكلية بمنح أولوية القبول للطلاب ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة بهذا العام.
- يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم للتسجيل 23 سنة ولا يقبل بمن هم أكثر من ذلك.
- يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز الفحص الطبي.
- يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي سيتم عقدها من لجنة القبول والتسجيل
- لا يقبل بالطلبات المقدمة من الطلاب الذين سبق وتم فصلهم من الجامعات الأخرى
- لا يقبل بطلبات التقديم المقدمة ممن سبق وتم إدانتهم في أي من الجرائم
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
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