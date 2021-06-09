“القدية” يعلن انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض لبدء الإنشاءات في المشروع

بلادي – الرياض:

أعلنت شركة “القدية للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الانتهاء من الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض في موقع مشروع القدية تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات.

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة، وأعمال التسوية، والحديد، إضافةً إلى نقل 575 شجرة من الأشجار المعمرة.

يقع مشروع القدية على بعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي و40 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وتبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا.

ويسعى القدية لأن يكون الوجهة الأولى للترفيه في المملكة، ومجمعًا للأنشطة والاكتشاف والمشاركة، إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغلال الفرص الواعدة التي توفرها السوق المحلية.