بلادي – الرياض:
أعلنت شركة “القدية للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الانتهاء من الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض في موقع مشروع القدية تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات.
وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة، وأعمال التسوية، والحديد، إضافةً إلى نقل 575 شجرة من الأشجار المعمرة.
يقع مشروع القدية على بعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي و40 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وتبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا.
ويسعى القدية لأن يكون الوجهة الأولى للترفيه في المملكة، ومجمعًا للأنشطة والاكتشاف والمشاركة، إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغلال الفرص الواعدة التي توفرها السوق المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “القدية” يعلن انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض لبدء الإنشاءات في المشروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.